التريند ميبقاش كده.. ياسمين عز: فيديو تصغير الأنف كارثي واستفزني| فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز ، إن فيديو " تصغير المناخير " أثار استفزازها ، معقبة : " أنا نادرا لما حاجة تستفزني " .

وتابعت الإعلامية ياسمين عز ، خلال برنامج " كلام الناس " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : " أنا واثقة أن البنت دي بتعمل كده عشان الناس تهاجمها وتبقا تريند .. بس ده ياحبيبتي تريند غلط ومؤذي " .

واسترسلت : ليه بتعملي في نفسك كده .. مناخير أيه اللي عاوزه تصغيرها ؟ .. عاوزه تهزري بس متأذيش حد .. وأنتي عارفة كم حد مضايق من شكلة .. ولكن كل واحد ليه مناخير لايقه على وشها .

وأكملت : اللي عملتيه ده كارثة .. الأمير ده مادة لاصقة شديدة وبيتلزق بيه معدن مش بشرة .. ليه بتعملي في نفسك كده ؟ .

