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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قمة المناخ.. الرعاية الصحية تناقش مع روتاري مصر دعم أول مستشفى خضراء

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية وروتاري مصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية 2451 (روتاري مصر) للعام 2023/2022، وذلك بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وناقش اللقاء، دعم روتاري مصر لمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وإعدادها كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، من خلال لجنتي البيئة وصحة المياه بالمنطقة الروتارية 2451، وذلك بالمشروعات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومشروعات التشجير، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27.

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون لدعم مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، من خلال الترويج للمنشآت الصحية التابعة للهيئة عالميًا عن طريق شبكات الاتصال بين الدول التي تنتمي للمؤسسة الروتارية.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة آليات التعاون بين الطرفين في برامج التوعية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الستة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، من خلال لجان التوعية والصحة والمرأة والطفل للمؤسسة الروتارية، لزيادة الوعي بين المواطنين عن أهمية ومميزات التأمين الصحي الشامل في توفير التغطية الصحية الشاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بلقاء محافظ المنطقة الروتارية 2451، مؤكدًا على عدد من محاور استراتيجية هيئة الرعاية الصحية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية المتكاملة في مصر، من حيث توفير الخدمات الطبية والعلاجية الأساسية منها والمستحدثة، عمليات التحول الرقمي للخدمات، الارتقاء بالموارد البشرية، التميز الإكلينيكي والخدمي، رضاء المنتفعين، تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء، العمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية ومنها مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور مؤسسة روتاري مصر وإسهاماتهم البارزة في خدمة وتنمية المجتمع، لافتًا إلى أهمية مشاركتهم في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وإنجازه بأعلى جودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المساهمة المجتمعية في المشروعات الكبرى للدولة، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يعكس تكاتف الجميع لتحقيق أهداف ورؤية القيادة السياسية في بناء نظام صحي قوي وفعال يشمل 100 مليون مصري ومصرية، ويحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عماد عبدالوهاب، بمجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطن المصري بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أن هذا نتاج الإدارة الحديثة لقيادات الهيئة والفكر المتطور لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مما انعكس إيجابًا على الوضع الصحي في مصر.

كما استعرض الدكتور عماد عبدالوهاب، أنشطة المؤسسة الروتارية وأهدافها لتنمية وخدمة المجتمع، ومشروعات المؤسسة هذا العام خاصة التي لها علاقة بالصحة والبيئة، مؤكدًا استعدادهم الكامل لعمل شراكة أو توأمة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في جميع المجالات ذات الصلة.

شارك اللقاء، الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

تجدر الإشارة، إلى أن (روتاري) مؤسسة دولية تعمل لتنمية وخدمة المجتمع، في سبعة محاور، وهم "المرأة والطفل، الصحة، تنمية المجتمع، صحة المياه، البيئة، التعليم ومحو الأمية، السلام".

مستشفى خضراء التغيرات المناخية المستشفيات الخضراء

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