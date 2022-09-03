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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزراعة": توفير 4 ملايين جرعة لقاح لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير 4 ملايين جرعة لقاح لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أنه تم توزيع 3.3 مليون جرعة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومتبقي 700 ألف جرعة رصيدا استراتيجيا لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ.


جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ونائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول جهود الهيئة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية.


وأشاد التقرير بجهود معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية في إنتاج 4 ملايين جرعة في فترة وجيزة والالتزام بتوريد اللقاحات في الأوقات المتفق عليها، كما أشاد بجهود المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية في الالتزام بالانتهاء من تقييم اللقاحات في المواعيد المحددة من خلال توفير الموارد البشرية والحيوانات ومشخصات التقييم اللازمة.


وأوضح أنه تم تحصين حوالي 2.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتغطية 7101 قرية وتابع من إجمالي 9293 بواقع 76.4% ويجري استكمال التغطية التحصينية لجميع قرى المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم إطلاق 98 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين.


وأشار تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أنه تم عقد 11 ألفا و722 ندوة إرشادية؛ لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 105 آلاف و662 رأس ماشية وتوزيع 420 ألف رقم على مديريات الطب البيطري المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.
 

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