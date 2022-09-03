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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيس عبدالفتاح: مجنون ليلى وراء اسمي.. وعلى باب الوزير نقطة فارقة

قيس عبد الفتاح
قيس عبد الفتاح

حل الفنان قيس عبدالفتاح ضيفًا ببرنامج صباح الخير يامصر والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، حيث كشف لأول مرة عن أسرار وخبايا حول حياته الشخصية، كما روى حكايات من دفتر ذاكرة السينما، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز تصريحاته والتي جاءت كتالي:

 

قيس عبدالفتاح: صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة قرايبي ومطلبتش وساطتهم في الفن
 

 

قال الفنان قيس عبدالفتاح، إن الفنانة سعاد حسني أحبها كل من مثّل معها، مشيرًا إلى أنه شارك معها في فيلم خلي بالك من زوزو، مضيفا: "أنا حبيتها جدا، وكانت إنسانة جدا، وإحنا ماشيين لما كنا نلاقي بتاع الدرة ناكل درة، وتشتري عرقسوس ، وفي أخر الليل تقولي بطني وجعاني".

وتطرق عبد الفتاح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع بسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى الحديث عن حياته الشخصية، قائلًا: "ولاد بنت عمة والدتي صلاح ذو الفقار وعز ومحمود ذو الفقار، وكانت جدتي لوالدي هي نبيهة أباظة".

وتابع: "رغم أن عائلتي الأباظية والذو فقارية إلا أنني لم ولن أستغله لدرجة أنني عندما تعاونت مع صلاح ذو الفقار طلبت من المخرج ألا يقول إننا أقارب".

وواصل: "رشدي أباظة كان حبيبي وأنا مطلبتش الواسطة، الفن مفيهوش واسطة، وكل حاجة بتبان والجمهور بيحس وبيعرف"، مشيرًا إلى أن أشقائه الأربعة أطباء، كما أنه قُبل في كلية الطب، لكنه فضّل الفن على دراسة الطب.

 


صارح نفسك وحبها.. قيس عبدالفتاح يوجه نصيحة لـ الشباب
 


قدم الفنان قيس عبدالفتاح، نصيحة للشباب حتى يعيشوا حياة أفضل وصحية بشكل أكبر، موضحًا: "صارح نفسك وحبها، والتزم بالصلاة والصوم، مفيش فرض بيفوتني وبصلي وأنا قاعد، اعمل مصالحة مع نفسك والله".

وتحدث عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع بسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، عن العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، مضيفًا: "قدم 16 فيلما كلها حققت نجاحا كبيرًا، ويكفينا الحديث عن المشهد الذي جمعه مع عماد حمدي وهو يصفعه على وجهه، كانت تعبيرات وجهه رائعة".

وتابع: "كان بيجي معانا مسرحية مدرسة المشاغبين، كان يروح الكواليس ويدخل عند عادل إمام وسعيد صالح يونس شلبي ومكنش بيدخل غرفة أحمد زكي عشان كان هيشتغل مع التلاتة في فيلم وهيلعب دور صديقهم وبالتالي كان عاوز يعيشهم في الدور".

وواصل: "في عام 1970 فوجئت بالتليفون الأرضي يرن وكان الاتصال من عبدالحليم حافظ، وقالي حققت انتشارا كبيرًا، وكنت أقدم مسلسل الرحلة مع زيزو ماضي ومحمود الخطيب، وما قاله لي حليم شهادة في حقي أعتز بها".






قيس عبدالفتاح عن رفضه المشاركة في "حتى لا يطير الدخان": احترمت نفسي

 

قال الفنان قيس عبدالفتاح، إنه شارك في فيلم السلم الخلفي مع فيفي عبده، ونور الشريف وميرفت أمين، وغيرهم من النجوم: "فيفي عبده كانت مغمورة، وكنا بنصور في شارع محمود عزمي في الزمالك، وكان معايا غسان مطر وعزمتني أنا وهو، كانت جدعة وهي لسه في بداية حياتها".

وأضاف عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع بسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لما نحكم على حد نحكم عليه من البداية، والفن له احترامه"، كما تطرق إلى الحديث عن فيلم باب الوزير، وأشاد بدور الفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه قدم الشخصية بشكل رائع.

وتابع، أنه بعدما حقق نجاحا كبيرا في فيلم على باب الوزير، عرض عليه المخرج أحمد يحي المشاركة في فيلم حتى لا يطير الدخان: "طلبت 25 ألف جنيه، وكانوا يومها يجيبوا 5 عربيات على الزيرو، كان مبلغ تعجيزي وقتها عشان كانوا عاوزين يحطوني في قالب معين وهو الشاب الأرستقراطي، وأحمد يحي قال لسعيد صالح إني رفضت، لكن الحقيقة أنا مرفضتش لكن احترمت نفسي".

 


قيس عبدالفتاح: "مجنون ليلى" وراء اسمي..و"على باب الوزير" نقطة فارقة



قال الفنان قيس عبدالفتاح، إن علاقته بالفن بدأت قبل أن يولد، حيث وُلد في أربعينات القرن الماضي وذلك في مستشفى فؤاد الأول، وكان والده مسافرا للسوربون في فرنسا، واختارت والدته اسم قيس.

وأضاف عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع بسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سميت بهذا الاسم بسبب الراديو، وكان أحمد علام يقدم المسلسل الإذاعي مجنون ليلى في الإذاعة وكان صوته جميلا ومن هنا سمي قيس لأن أحمد علام كان يجسد شخصية قيس".

وتطرق إلى الحديث عن فيلم على باب الوزير، قال: "هذا الفيلم كان نقطة فارقة في تاريخ مصر، بطله موضوع وليس شخص، لأنه كان يتناول عن ابن الناس والمُحضر والسباك والجزار وغيرها من الموضوعات، الفيلم عايش لحد النهاردة، فالفن هو محاكاة الواقع بطريقة شيك، شابو لكل واحد وضع لبنة في هذا الفيلم، شرف لي أنني شاركت في هذا الفيلم".

وأوضح، أنّ عام 1970 شهد عرض مسرحية مدرسة المشاغبين: "كان في مشهد، إن أحمد زكي بيروح لعادل إمام وخليه يشرب شوربة، وقالوا إني عامل زي قيس وليلى، لكن عادل إمام قال نغير اسمه ونخليه عبدالفتاح وليلى، لأن اسمي قيس عبدالفتاح".

 

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