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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق البحر الأحمر

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد حالة مصابي حادث طريق سوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث طريق سوهاج/ البحر الأحمر، بمستشفى سوهاج الجامعي، والذي وقع صباح اليوم عند مدخل مدينة أخميم الجديدة، وأسفر عن إصابة 33 شخصا.  

رافق المحافظ خلال تفقد المصابين الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي بسوهاج.


واطمأن "الفقي" على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، حتى تماثلهم للشفاء، معربا للمصابين عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل، والعودة إلى أهلهم وذويهم سريعا.

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