عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكياج جريء وفستان ملفت.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها| شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل  الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان جمع بين اللون الأسود و البيج وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

تزينت ناهد السباعي بيعض المجوهرات البسيطة للغاية مما زاد من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ناهد السباعي على خصلات شعرها المموج البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جريئا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

ناهد السباعي إطلالات ناهد السباعي اخبار ناهد السباعي اعمال ناهد السباعي الفنية الفنانة ناهد السباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

موضوعات متعلقة

.نشرة المرأة و الصحة| فصيلة دمك تنذرك بمرض خطير... فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي

إطلالة مثيرة للدهشة.. رايا أبي راشد تتألق بفستان أحمر جريء.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. صور لـ هنادي مهنا قبل وبعد زيادة الوزن| شاهد

بملابس ملفتة| زوجة خالد سليم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

بعد شائعات ارتباطها| فساتين أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احذر.. الإفراط في تناول هذا النوع من البهارات يدمر الكلى والكبد

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

في يوم واحد| طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالات جريئة..شاهد

ترشيحاتنا

هزة أرضية تضرب مرسي مطروح بقوة 3 ريختر

خطوبة إسلام حافظ وجيهان خليل.. تفاصيل

تطور مقلق.. توقف المحطة النووية عن تزويد أوكرانيا بالكهرباء

بمكياج جريء وفستان ملفت.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها| شاهد

نشرة البرلمان| تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات

تعرف على سعر هيونداي i20 بعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى

إطلالة مثيرة للدهشة.. رايا أبي راشد تتألق بفستان أحمر جريء.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. صور لـ هنادي مهنا قبل وبعد زيادة الوزن| شاهد

حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ