بمكياج جريء وفستان ملفت.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها| شاهد

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان جمع بين اللون الأسود و البيج وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

تزينت ناهد السباعي بيعض المجوهرات البسيطة للغاية مما زاد من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ناهد السباعي على خصلات شعرها المموج البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جريئا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.