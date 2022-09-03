جويل مردينيان تبرز أنوثتها بملابس البحر

نشرت خبيرة التجميل جويل مردينيان صور جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتألقت بإطلالة جريئة؛ لتعكس جمالها.



وظهرت جويل علي متن يخت فى عرض البحر، حيث ارتدت مايوه باللون الأورانج؛ ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الشقراء تنسدل للخلف بشكل ويفي مرتب، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، تناغم مع لون بشرتها، واختارت طلاء للشفاة أحمر





ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا.

ومؤخرا، قامت جويل مردينيان بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

مسيرة جويل مردينيان

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.