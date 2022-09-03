إطلالة جديدة لـ هلا السعيد في شوارع باريس تلفت الأنظار.. صور

خطفت الفنانة هلا السعيد، أنظار جمهورها فى صور جديدة لها من باريس، نشرتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هلا السعيد بإطلالة كاجوال جذابة خلال قضاء أجازتها الصيفية حيث ارتدت توب ابيض مكشوف، مع بنطال جينز انيق ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياجا ناعما واختارت تسريحة شعر مميزة .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة هلا السعيد، مشاركتها فى مسلسل "يوتيرن" والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.