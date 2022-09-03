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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب كورونا.. زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بلندن

مترو الأنفاق لندن
مترو الأنفاق لندن

فرضت الحكومة البريطانية زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق للركاب المتجهين إلى مطار هيثرو بسعر الذروة اعتبارًا من يوم الأحد لمساعدة هيئة النقل في لندن (TfL) على التعافي من وباء كورونا.

 

سيتم فرض رسوم على الركاب المسافرين من لندن على خط مترو الأنفاق إليزابيث الجديد عبر المنطقة المركزية متجهين إلى المطار، بقيمة 12.80 جنيهًا إسترلينيًا، بعد ارتفاعها من 10.80 جنيهًا إسترلينيًا. 

كما طبقت زيادة على ركاب خط بيكاديلي بقيمة 5.50 جنيهًا إسترلينيًا بعدما كانت 3.50 جنيهًا إسترلينيًا.

ونوهت إلى أنه اعتبارًا من يوم غد، ستزيد رسوم بطاقة Oyster أيضًا للمرة الأولى منذ عام 2011 من 5 جنيهات إسترلينية إلى 7 جنيهات إسترلينيا، وفقًا لـ TfL.

التعافي من أزمة كورونا 

من المتوقع أن تولد الزيادات 27 مليون جنيه إسترليني إضافية سنويًا وتدعم هدف هيئة النقل في لندن لتحقيق "عمليات مستدامة مالياً'' بحلول أبريل 2023، وفقًا للمشغل

وقال عمدة لندن صادق خان إن الزيادة اختيرت على طريق سيكون له أقل تأثير على الركاب الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

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