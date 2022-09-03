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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى رمزى ناعيا المخرج علي عبد الخالق : أعمالك باقية

علي عبد الخالق
علي عبد الخالق

نعى الفنان هانى رمزي، المخرج علي عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر يناهز 78 عاما.


ونشر رمزي عبر حسابه علي انستجرام صورة للمخرج الراحل وعلق قائلا "الله يرحمك يا استاذ علي رحلت لكن اعمالك السينمائية باقية"

 


وتوفى مساء أمس، الجمعة، المخرج الكبير على عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 87 عاما، وأعلن هشام، نجل المخرج الراحل، وفاة والده قائلا: “البقاء لله أبي في ذمة الله”.


وكان المخرج الراحل على عبدالخالق كشف عن  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc: "بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة".

 

شكل على عبدالخالق خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف محمود أبو زيد في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: "العار" 1982، "الكيف" 1985، "جري الوحوش" 1987، "البيضة والحجر" 1990، وبداية من التسعينيات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: "نجمة الجماهير" 2003، "أولاد عزام" 2007، وآخر أعماله مسلسل "البوابة الثانية" 2009.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٠٣_١٦٥٨٤٦
المخرج الراحل مرض السرطان الفنان هانى رمزى المخرج على عبد الخالق تطورات حالته الصحية بعد صراع مع المرض وفاة المخرج علي عبد الخالق

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