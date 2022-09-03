حرق البيت وأرعب الأهالي.. حقيقة ظهور جن أعلى منزل بالإسماعيلية| تفاصيل مثيرة

أثار اشتعال حريق في أحد منازل الدجالين بمحافظة الإسماعيلية، حالة من الفزع في قلوب سكان المنطقة، خاصة بعد أن أُشيع بين الجميع أن سبب اشتعال الحريق ظهور جن أعلى المنزل، ما طرح العديد من التسائلات حول حقيقية الأمر.

تدخلت القوات الأمنية في مركز شرطة القنطرة غرب، للبحث عن حقيقة اشتعال النيران في منزل احد الدجالين في محافظة الإسماعيلية وحقيقة حالة الذعر التي انتشرت بين الأهالي.. فما حقيقة الأمر؟..

ظهور جن على منزل دجال في الإسماعيلية

أُشيع خلال الايام القليلة الماضية بين أهالي إحدى المناطق في محافظة الإسماعيلية يتواجد فيها منزل أحد الدجالين، بأن هناك «جن» ظهر على سطح المنزل بينما اشتعل حريق في المنزل من الداخل، ما أثار حالة من الذعر والخوف في قلوب الأشخاص المتواجدين في المنطقة.

حقيقة ظهور جن على منزل الدجال وسبب اندلاع النيران

بعد إحداث حالة من الهياج والذعر بين أهالى الإسماعيلية، تدخلت قوات الأمن في مركز شرطة القنطرة غرب، للبحث وراء حقيقة الأمر، وأتضح أن أحد الأشخاص المهتزين نفسيًا كان يسير عاري الجسد في حالة هياج تام، ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة، بينما كان يُمسك في يده سلاح أبيض « سكين»

حاول أحد الأشخاص المارة التهدئة من روع الشخص المهتز نفسيًا إلا أنه جرى مسرعًا إلى منزله، وقم بإشعال النيران به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن، وضبط مرتكب الواقعة المهتز نفسيًا والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته.