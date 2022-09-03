جن وعفاريت.. شاهد رجل يسجل أصواتًا مرعبة داخل بئر بالصحراء الليبية|فيديو

انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي لـ رجل وثق لحظة عثوره على بئر غامض في الصحراء الليبية تصدر منه أصواتًا مخيفة.

التقط رجل مقطع فيديو مرعب أثناء سيره في الصحراء الليبية، حيث وثق خروج أصوات مخيفة من بئر اعتقد أنها "أصوات جن وعفاريت".

كان الرجل يردد "بسم الله" من شدة خوفه أثناء توجهه ناحية البئر، لتبين حقيقة الأصوات المخيفة.

كان البئر الموجود في إحدى بقاع الصحراء الليبية مغطى بالحجارة والعوازل، والتي بمجرد أن أزاحها الرجل علت الأصوات المرعبة من داخله.

حقيقة الأصوات

كانت الأصوات المخيفة تشبه مواء القطط وبكاء طفل رضيع في آن واحد، مما أثار الرعب في قلوب المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجح البعض أن يكون الصوت لقطة ربما سقطت في البئر أثناء بحثها عن الماء وتحتاج إلى الخروج، وليس بالضرورة أن تكون أصوات جن وعفاريت، بينما شكك البعض في حقيقة المقطع.

https://www.instagram.com/reel/CiAUPHnqExf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=