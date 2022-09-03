رقة وجمال.. درة تبهر الجمهور بفستان أسود في أحدث إطلالاتها على إنستجرام|شاهد

تألقت الفنانة درة فى جلسة تصوير جديدة من فينسيا، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقد ظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة وجذابة.



وظهرت درة بإطلالة جذابة و أنيقة مرتدية فستاناً أنيقاً باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً ناعماً مع تسريحة شعر الكعكة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.











ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.