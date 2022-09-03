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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي توضح كيفية استكمال استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إن التعليم العالي لديه استراتيجية قصيرة المدى لسرعة التحول الرقمي، حيث يوجد في مصر 300 مؤسسة تعليمية، و11 معهد بحثي، ويعملان معا على 3 مشروعات ضخمة في إطار التحول للميكنة.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أنهم يعملون على تأسيس منظومة الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، والمشروع الثاني هو البنية المعلوماتية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ثم ميكنة المستشفيات الجامعية بواقع 80 مستشفى جامعي كمرحلة أولى بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار جنيه.

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن ميزانية منظومة الاختبارات المميكنة تصل إلى 4.4 مليار جنيه، وتكلفة تأسيس البنية المعلماتية تصل إلى 4.5 مليار جنيه أي التكلفة الكلية للتحول الرقمي تصل إلى 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة يتبعها 172 معهدا خاصا، و45 معهدا حكوميا وجاري العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة بهم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

مساعد وزير التعليم العالي التعليم العالي هشام فاروق استراتيجية التكلفة الكلية

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