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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمارك تحبط محاولة تهريب كبرى في مطار القاهرة .. شاهد المضبوطات

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري لتهريب كمية كبيرة من التليفونات والبضائع المتنوعة بعدما قام تجار بإعطائها له لإدخالها البلاد استغلالا لطول مدة سفره ووجود أسرته معه.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، استوقف محمد نبيل طلب رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية ونظرا لارتباكه وكثرة عدد حقائبه تم إعادة سؤاله فأجاب أيضا بالنفي متعللا بطول مدة سفره وان اسرته مع.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من البضائع.

قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من وليد حجاج وهيثم الدمرداش و محمد السيد قنديل مآمير الجمرك باستكمال التفتيش وجرد وعد المضبوطات في وجود محمد السيد رئيس القسم بأمن الجمرك وسامح زاهر مدير الحركة، وكان إجمالي اعداد  المضبوطات ٣٢ تليفون محمول و ٧٤٠ وحدة و عبوات من خرطوشة السجائر و أجهزة الـ iqos و السجائر الكترونية و السيجار و ال bessline و زجاجات الحبر لطباعة "التاتو" وابر لنفس الطباعة و أجهزة wireless.

أمر احمد أبو بكر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة

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