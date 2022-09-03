خالص العزاء.. خالد النبوي ينعى المخرج علي عبد الخالق

نعى الفنان خالد النبوي، وفاة المخرج علي عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر يناهز 78 عاما.



وكتب النبوي عبر حسابه علي "تويتر" قائلا "خالص العزاء في رحيل المخرج الكبير الاستاذ علي عبد الخالق ،، الله يرحمك🙏"



وتوفى مساء أمس، الجمعة، المخرج الكبير علي عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 87 عاما، وأعلن هشام، نجل المخرج الراحل، وفاة والده قائلا: “البقاء لله أبي في ذمة الله”.



وكان المخرج الراحل علي عبد الخالق كشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc: "بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة".

شكّل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف محمود أبو زيد في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: "العار" 1982، "الكيف" 1985، "جري الوحوش" 1987، "البيضة والحجر" 1990، وبداية من التسعينيات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: "نجمة الجماهير" 2003، "أولاد عزام" 2007، وآخر أعماله مسلسل "البوابة الثانية" 2009.