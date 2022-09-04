حسين خضر: دول أوروبية تجهز مفاعلاتها النووية لتوفير إحتياجاتها من الغاز الطبيعي والطاقة..فيديو

أكد حسين خضر،نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع ، في الحزب الاشتراكي الالماني، أن روسيا تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية بسبب العقوبات التي وقعها الاتحاد الأوروبي، مم أدى إلى أعتمادها على المواد الخام التى تصدرها من بينها الغاز الطبيعي.

وقال حسين خضر، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، ان هناك دولا أوروبية اصبحت تجهز مفاعلاتها النووية، لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي والطاقة.

وتابع نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع ،في الحزب الاشتراكي الالماني، أن المجتمع الألماني يسير على خطة استرشادية، إضافة إلى وجود حزم من المساعدات الألمانية للمواطن الألماني.

حكومة برلين

وأشار حسين خضر إلى أن هناك إجراءات اقتصادية تقوم بها حكومة برلين التي تسعى جاهدة لتخفيف وطأة الأزمة من جهة وتوفير مصادر وإمدادات الطاقة لها.