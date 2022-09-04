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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار بالبنك المركزي اليوم الأحد 4-9-2022

الدولار
الدولار

بلغ أعلي سعر سجّله الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك نحو  19.16 جنيه للشراء و 19.37 جنيه للبيع .

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه في  بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-9-2022، علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر.

وبحسب تقارير مصرفية فقد شهد سعر الدولار ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وحتي أمس بمقدار 6 قروش علي الأقل .

الدولار يسجل 19.25 جنيه .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

مفاجأة .. الدولار يتراجع من أعلى مستوياته وهذا سعره أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي


وسجّل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.23 جنيه للبيع.

أقل سعر


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.96 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع في بنوك "المشرق، البركة، HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،  الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.23 جنيه للبيع.

أقل سعر


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.96 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنوك " المشرق، البركة، HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،  الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

LYNXNPEC2117P_L
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سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.26 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

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