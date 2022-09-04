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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس لصوص الهواتف المحمولة بباب الشعرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح باب الشعرية، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية.

وكانت قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بالزاوية الحمراء حال استقلاله دراجة نارية وبحوزته 2 هاتف محمول "مجهولي المصدر" .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية قيادته، وأن الهاتفين المضبوطين من متحصلات واقعة سرقة، كما أضاف بارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه في باقي الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائه "سيئي النية" أمكن ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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