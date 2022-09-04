ابتلعهم قطار الشرقية.. طبيب يقف عاجزًا أمام جثمان ابنته وإصابة زوجته (القصة الكاملة)

فى حادث القطار

إذا كنت تبحث عن الشخص المصدوم على وجه الأرض فلن تجد إلا طبيب الشرقية ، الذي يعمل بقسم الطوارئ بمستشفي فاقوس بمحافظة الشرقية، الذي كان يؤدى عمله بشكل طبيعي إلى أن علم هو وزملاؤه بخبر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بقطار بالقرب من المستشفي، فهرعوا على الفور إلى أماكنهم استعدادًا لاستقبال المصابين، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلا أن القدر لم يمهله سوى لحظات ليجد نفسه أمام جثة ابنته روان، وزوجته ونجليه مصابين أمامه جراء هذا الحادث الأليم، ليتحول فجأة من رب أسرة يسعد بين زوجته وأبنائه إلى شخص صدمة القدر بهذا المصاب الجلل، إلا أن إيمانه بالله وبقدره، ورباطة جأشه حالت دون انهياره في هذه اللحظات.

بداية اللحظات الصعبة

داخل مستشفي فاقوس بـ محافظة الشرقية وعقب ورود أخبار تفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص بالقرب من قرية أكياد التابعة لدائرة المركز هرع أطباء المستشفى وجميع الأطقم الطبية للاستعداد التام لاستقبال المصابين وضحايا الحادث.



الدكتور "علاء عبد السلام" طبيب الطوارئ بالمستشفى هو الآخر كان علي موعد مع القدر حيث تبين مصرع ابنته "روان علاء عبد السلام" 18 سنة وإصابة نجليه لتكون الصدمة إلي هذا الطبيب والذي وقع عليه الخبر كالصاعقة.

فيما أعلنت أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى العمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، واستدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وفريق الانتشار السريع لفريق أطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزي.

وتقدمت نقابة الأطباء بالشرقية بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين في حادث قطار الصالحية والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصا من بينهم ابنة طبيب طوارئ مستشفى فاقوس.

وأكدت النقابة في بيانها أنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين في حادث قطار الصالحية وللزميل الدكتور علاء عبد السلام وتتمني الشفاء العاجل لكل المصابين وتشكر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي سرعة توجيهه لكل الإدارات الصحية بتقديم كل الرعاية للمصابين.

رسالة مؤثرة زادت من أوجاع طبيب الشرقية

وجدتها فى حقيبتي لا أعلم من كتبها ولم أبحث ولكنى أعلم محبتهم جميعا .. أسرتى الرائعة أحبكم جميعا.. تلك كانت آخر كلمات كتبها الدكتور علاء عابد طبيب الطوارئ بمستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية والذي كانت أسرته اليوم من ضحايا حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكباً أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس .

حالة من الحزن انتابت جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب ورود الخبر بمصرع نجلة طبيب الشرقية واصابة زوجته وابناءه في الحادث الأليم وسط تقديم دعوات بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان للطبيب.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى منصة لتقديم واجب العزاء الاسرة طبيب الشرقية الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الحادث مشيدين بأخلاق الطبيب .

كانت الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع عدد ضحايا حادث وفاة 3 حالات وإصابة 11 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

فيما أكد الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بوقوع حادث تصادم لقطار الصالحية مع ميكروباص، بقرية إكياد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، انتقل علي الفور يرافقه نائب مدير الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة الوضع مباشرة من داخل المستشفى.