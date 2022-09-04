سبب ظهور نادين الراسي شقيقة جورج بعد أيام من وفاته في كليب مع زياد برجي

حالة من الغضب انتابت أهل واصدقاء الفنان جورج الراسي، من الفنان زياد برجي لطرحه أغنية بها شقيقة الفنان الراحل بعد ايام من وفاته، دون مرعاه لشعورهم.

ظهرت الفنانة نادين الراسي فى كليب “وبطير" والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية عبر يويتوب للفنان زياد برجي .

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان طرح زياد برجي للكليب التى تشارك فيه الفنانة نادين الراسي فى هذا التوقيت بمثابة “ متاجرة بحزنها ” بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي .

وكانت نادين الراسي قد إنتهت من تصوير الكليب الذى تظهر فيه مع الفنان زياد البرجي قبل وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي .

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة “ وبطير” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام .

وانقسم الجمهور بعد طرح الاغنية الى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من اليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخري بعد ان قدمتها اليسا بصوتها ، بينما أثني البعض على إداءه .

بعد الأزمة بعد ان إعلن زياد برجي عن طرحة أغنية بطير بصوته فى عيد زواجه مؤكداً انه اتفق مع اليسا على ذلك ، باعتباره مؤلف الاغنية .

وقال زياد برجي : موضحا:" لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي بإتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها".

تهديد بالقتل :

لم يمر وقت طويل حتي إعلن الفنان اللبناني زياد برجي عن تعرض للتهديد بالقتل بعد خلافه مع الفنانة إليسا، حيث وصله على هاتف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، من قبل مجهول قال إنه من جمهور الفنانة إليسا، وتوعد بقتله في حال طرح أغنية إليسا الجديدة "أنا وبس" بصوته، وذلك بعد إعلانه عن رغبته في غناء الأغنية التي هي من ألحانه، والسبب أنها كانت هدية لزوجته.

وعلق "برجي" قائلاً: "إتمرت المحبة إني أقدم أغنية بنتي ومرتي زوجتي يلي مقدملها إياها بمناسبة عيد زواجنا".