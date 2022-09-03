عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

طليقة جورج الراسي
طليقة جورج الراسي

تحدثت طليقة  جورج الراسي المطرب اللبناني الراحل  عن حقيقة علاقته بـ زينة المرعبي التي توفيت معه في الحادث، بعدما تداولت القنوات اللبنانية خبر أنها كانت مديرة أعماله .
 

كانوا هيتجوزوا.. طليقة جورج الراسي تفجر مفاجأة عن الفتاة المتوفاة معه بالحادث

 

علاقة عاطفية مع مسلمة

 

وأشارت جويل حاتم إلى أنها تملك الأدلة والإثباتات على أن جورج الراسي كان على علاقة عاطفية مع زينة المرعبي وهي سيدة مسلمة ، وكان سيتزوجها لولا وفاتهما في حادث السيارة المأساوي.

كما كشفت جويل حاتم عن ارتباطها بأحد الأشخاص المقيمين خارج لبنان، موضحة أنها كانت تتمنى أن يتزوج جورج الراسي حتى تتمكن من اتخاذ نفس الخطوة بعد انفصال دام 7 سنوات بينهما.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات جويل حاتم طليقة جورج الراسي .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

طليقة جورج الراسي زينة المرعبي القنوات اللبنانية مديرة أعماله سيدة مسلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

بعد قطع روسيا الغاز عن أوروبا.. هل تحل إيران أزمة الطاقة؟

فوزي: الأهلي هدد الشناوي بهذا الأمر.. والفريق لا يحتاج لحارس بديل.. فيديو

سجل 17 هدفا واستقبل ثنائية.. مشوار منتخب مصر للناشئين في كأس العرب

أسعار الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

أسعار السيارة فورثينج T5 إيفو موديل 2022 .. تفاصيل

ماذا يحدث لمن لا يصلي الفجر ؟.. 23 عقوبة بالدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

فيديو

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ