من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

تحدثت طليقة جورج الراسي المطرب اللبناني الراحل عن حقيقة علاقته بـ زينة المرعبي التي توفيت معه في الحادث، بعدما تداولت القنوات اللبنانية خبر أنها كانت مديرة أعماله .



علاقة عاطفية مع مسلمة

وأشارت جويل حاتم إلى أنها تملك الأدلة والإثباتات على أن جورج الراسي كان على علاقة عاطفية مع زينة المرعبي وهي سيدة مسلمة ، وكان سيتزوجها لولا وفاتهما في حادث السيارة المأساوي.

كما كشفت جويل حاتم عن ارتباطها بأحد الأشخاص المقيمين خارج لبنان، موضحة أنها كانت تتمنى أن يتزوج جورج الراسي حتى تتمكن من اتخاذ نفس الخطوة بعد انفصال دام 7 سنوات بينهما.

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