إبراهيم سعيد في ذكرى رحيل محمود الجوهري: لن ننساك يا چنرال

أحيا ابراهيم سعيد نجم منتخب مصر والاهلي السابق، الذكرى العاشرة لرحيل الجنرال محمود الجوهري، التي تحل اليوم السبت، إذ توفي في الثالث من سبتمبر عام 2012.



وكتب ابراهيم سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ذكري رحيله اسطوره التدريب للكرة المصريه كابتن محمود الجوهري الاب والاخ والصديق 💔لن ننساك يا چنرال، رحمة الله عليك يا قائد"





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تحل اليوم ذكرى وفاة الجنرال الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني العاشرة حيث وافته المنية يوم 3 سبتمبر عام 2012.

الراحل محمود نصير يوسف الجوهرى من مواليد عام 1938 ، وكان ضابطاً في الجيش المصري ، وأحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام 1973 حيث كان ضابطاً برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة.



الجنرال الراحل محمود الجوهري متزوج وله ابنتين وولد واحد اسمه أحمد لم يكمل مشواره في كرة القدم بعد أن لعب لعدة سنوات ولكنه أعتزل وتفرغ لعمله الخاص.

يعد الجنرال الراحل محمود الجوهري أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، وأوصل منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا.



بدأ الجنرال الراحل محمود الجوهري حياته الكروية لاعبا بالنادي الأهلي ولاعباً في منتخب مصر في الفترة من 1955 حتى 1966 .

اعتزل الجنرال الراحل محمود الجوهري مبكراً بسبب أصابة تعرض لها في ركبته فاتجه إلي التدريب.

عمل الجنرال الراحل محمود الجوهري مدربا لفريق النادى الأهلي في بداية الثمانينات من القرن العشرين ثم تولي تدريب المنتخب المصرى في سبتمبر عام 1988.



استطاع الجنرال الراحل محمود الجوهري الوصول بمنتخب مصر الوطني إلي كأس العالم فى عام 1990 لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى عام 1934 و تعادل المنتخب المصري مع المنتخب الهولندى 1 / 1 في أولى مبارياته في المونديال كما تعادل مع إيرلندا من دون اهداف ، وخسر بهدف واحد أمام إنجلترا وخرج من الدور الأول.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري بلقب بطولة أفريقيا في عام 1998 والتي أقيمت في بوركينا فاسو وتغلب في النهائي على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا حيث حصل علي الكأس مع منتخب مصر عام 1959 وكان هداف البطولة.

ويعد الجنرال الراحل محمود الجوهري من أبرز المدربين المصريين والعرب حيث تميز باستخدام إمكانيات الفريق الذي يدربه واستثمارها لتحقيق الفوز علي منافسيه في العديد من البطولات.

كما قاد الجنرال الراحل محمود الجوهري المنتخب الوطني المصري للفوز بالميدالية

الذهبية في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في سوريا عام 1992 متغلباً على المنتخب السعودى 3 / 2 في المباراة النهائية.

ويعتبر الجنرال الراحل محمود الجوهري أول مدرب مصري يتولي تدريب فريقي الأهلى والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 حينما تغلب علي كوتوكو الغاني وعاد بالكأس ، كما نجح مع الزمالك في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993.



كذلك الفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب علي الأهلي المصري في جوهانسبرج مطلع عام 1994.

وتولي الجنرال الراحل محمود الجوهري تدريب عدد من الأندية الخليجية منها أهلى جدة ، واتحاد جدة وتتلمذ علي يد الخبير الألماني كرامر الذي عمل مساعداً له في السعودية، واستفاد الجوهري من خبرته الكثير، كما تولي تدريب ناديي الشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب سلطنة عمان في كأس الخليج عام 1996 كما قاد الاردن الى ثورة تطوير فى كرة القدم.