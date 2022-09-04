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حقيقة انخفاض أسعار الأرز.. والإحتياطي الإستراتيجي لمصر من الشاي والزيت واللحوم..أبرز تصريحات رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين

المهندس عبد المنعم
المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين

 حل المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضيفا لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول إنخفاض أسعار الأرز. 

وأكد  رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،  أنه لدينا مخزون من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، واللحوم لدمة 15 شهرا.

وإليكم أبرز التصريحات

 

انخفاض أسعار الأرز..التموين تكشف التفاصيل..فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض التجار استغلت الظروف وعملت على ارتفاع الأسعار للأرز، مشيرا إلى أن  وزارة التموين قامت بعمل اجراءت لمحصول الأرز وخطوات تحفيزية للفلاحين.

وقال عبد المنعم خليل، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن 
نرغب في الوصول لـ 1.3 مليون طن، مؤكدا أن سعر طن الأرز انخفض ووصل إلى 3300 جنيه، مما يؤدي  إلى أن الأسعار ستنخفض وستكون ما بين 11 إلى 15 جنيه.

 

وتابع  رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن التاجر الذي سيقوم بتخزين الأرز، ويرفعون سعره، سيواجهون عقوبة شديدة، مؤكدا انه لن يتم بيع الأرز إلا عن طريق الجهات المختصة.

 

ضوابط

وأشار عبد المنعم خليل إلى انه سيكون هناك الية لوزارة التموين أن يسعر أي سلعة استراتيجىة لمدة 3 شهور، مؤكدا أن الأرز لا بد أن يكون له ضوابط وسيتم وضع أسعار ما بين 11 جنيه حتى 15 جنيه كحد أقصى.

التموين: مخزون مصر من الشاي يكفي لمدة 13 شهر..والزيت بمدة عام..فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك بعض الشائعات التي تم إطلاقها، من أعداء الدولة، تضمنت، أن مخزون الشائ في مصر لن يكفي الإستهلاك المحلي، معلقا “لا أساس لصحة تلك الأنباء”، فمخزون مصر من الشاي يكفي لأكثر من 13 شهر.

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الوضع آمن.. التموين: المخزون الاستراتيجي من اللحوم يكفي 15 شهرًا

وقال عبد المنعم خليل،، أن مصر أدارت ملف الأمن الغذائي بكفاءة عالية، مؤكدا أنه  تعاقدنا على مخزون من اللحوم يكفي لمدة 15 شهرا.

 

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لدينا مخزون من الزيت يكفي لمدة عام 

 

 لمدة 7 أشهر

وأشار عبد المنعم خليل إلى أنه لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الهامة يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكدا أن الإحتياطي الإستراتيجي رسالة طمأنة للمواطنين المصريين.

التموين:  لدينا مخزون من القمح يكفي لمدة 7 أشهر..فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن منافذ السلع التموينية أحدثت توازن في أسعارا السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تلك المنافذ تعمل على تقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

وقال عبد المنعم خليل، أنه وصلنا لـ 4.2 مليون طن في صوامع القمح، مؤكدا أن سعر أردب القمح سيصل إلى ألف جنيه الموسم المقبل.

 

وتابع  رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لدينا مخزون من القمح يكفي لمدة 7 أشهر.

 

توزيع التقاوي المعتمدة

وأشار عبد المنعم خليل إلى  إنه يتم توزيع التقاوي المعتمدة والتي تساعد على إعطاء إنتاج أكبر للفلاح.

 

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