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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. التموين: معرض أهلا مدارس يتيح التقسيط لمدة 6 أشهر.. الدولار يسجل أعلى سعر في تاريخه اليوم

صدى البلد

تناولت أخبار التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


تخفيفًا عن المواطن.. التموين: معرض أهلا مدارس يتيح التقسيط لمدة 6 أشهر
كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عن أخر تطورات معارض أهلا مدارس، قائلًا إن المعرض يشهد هذا العام تخفيضات تتجاوز الـ25%، وسيتم افتتاحه بداية من 1أكتوبر ولمدة 10 أيام.

 

3 أسابيع .. الأرصاد: فصل الخريف يبدأ رسميا 23 سبتمبر
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


عمرها 10 سنوات.. فريدة تنشر كتابا عن آثار مصر بطريقة مبتكرة
كشفت الطفلة فريدة محمد البالغة من العمر 10 سنوات تفاصيل نشرها كتاب بعنوان "مصر بعيون طفلة" تحدثت فيه عن الجمهورية الجديدة.


شهيرة: اعتزلت الفن علشان أصلي وأقرأ قرآن
حلت مساء أمس الجمعة الفنانة شهيرة ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير كلام الناس والمذاع عبر فضائية mbc.


التريند ميبقاش كده.. ياسمين عز: فيديو تصغير الأنف كارثي واستفزني| فيديو
قالت الإعلامية  ياسمين عز   ، إن فيديو " تصغير المناخير " أثار استفزازها ، معقبة : " أنا نادرا لما حاجة تستفزني " .


قيس عبدالفتاح: صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة قرايبي ومطلبتش وساطتهم في الفن
قال الفنان قيس عبدالفتاح، إن الفنانة سعاد حسني أحبها كل من مثّل معها، مشيرًا إلى أنه شارك معها في فيلم خلي بالك من زوزو، مضيفا: "أنا حبيتها جدا، وكانت إنسانة جدا.


انخفاض درجات الحرارة وقفزة بـ أسعار الذهب.. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية المتعلقة بـ أسعار الذهب  اليوم السبت 3-9-2022  وحالة  الطقس، وأسعار الدولار والعملات الأجنبية وأسعار الخضروات.
 

الفائدة لا تتخطى 5%.. كل ماتريد معرفته عن قروض مبادرة التمويل الأخضر
كشف الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة عن تفاصيل مبادرة التمويل الأخضر لتمكين المرأة وصغار المزارعين، موضحا أن فكر التمويل الأخضر يختص بتمويل الأنشطة الصديقة للبيئة.



المعدن الأصفر يرتفع .. أسعار الذهب اليوم السبت 3-9-2022 | فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب  في مصر، اليوم السبت  3-9-2022.

 


الأخضر في الطالع .. الدولار يسجل أعلى سعر في تاريخه اليوم السبت | فيديو
استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار  العملات الأجنبية   والعربية، اليوم السبت ، والتي جاءت كالتالي:
 

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