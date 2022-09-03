المعدن الأصفر يرتفع .. أسعار الذهب اليوم السبت 3-9-2022 | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 3-9-2022.

ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، السبت 3 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 950 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1108 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1266 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8864 جنيها.



ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.