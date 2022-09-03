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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب بقوة اليوم السبت وفقا لـ بورصة الذهب العالمية بعد هبوط قاسي للمعدن الأصفراستمر عدة أيام ، ووصل بسعر الاوقية إلى ما دون 1700 دولار ، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، إذ اقترب سعر الجرام عيار 21 من 1300 جنيه.

الذهب طاير .. ارتفاع جنوني في الأسعار والجرام يقترب من 1300 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 2-9-2022

انهيار الذهب

وارتفع سعر الذهب لتسجل  الأوقية 1711 دولارا بعد ان هبط الخميس 1 سبتمبر إلى 1697.70 ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الخميس قبل الماضي.

الذهب

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.83 بالمئة بقيمة 14.21 دولارا إلى 1711 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى المستوى المحلي ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بعد عدة ارتفاعات الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1110 جنيهات للبيع و 1114 جنيها للشراء بعد  1103 جنيهات أول أمس الخميس.

سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وعن سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر، فقالت الشعبة العامة للذهب  والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلي 1114 جنيهات ، هو ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم .

الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 1110 جنيهات بعد أن سجل  1115 جنيهًا بختام تعاملات أول أمس الأربعاء 30 أغسطس.

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انهيار الذهب يفوق التوقعات .. وهذا سعر عيار 21 اليوم الجمعة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

 

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1110 جنيهات اليوم السبت 3-9-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس قبل الماضي  : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

الذهب

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1110 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1269 جنيه

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1110 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 740 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8880 جنيها 

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1711 دولار.

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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