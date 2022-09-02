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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب طاير .. ارتفاع جنوني في الأسعار والجرام يقترب من 1300 جنيه

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب بقوة اليوم الجمعة وفقا لـ بورصة الذهب العالمية بعد مسلسل هبوط قاسي للمعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، إذ اقترب سعر الجرام عيار 21 من 1300 جنيه.

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انهيار الذهب

وانخفض سعر الذهب لتسجل  الأوقية 1716.30بعد ان هبط أمس إلى 1697.70 ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الخميس الماضي.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1.10 بالمئة إلى 1716 دولار للأوقية.

الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى المستوى المحلي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بعد عدة ارتفاعات الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1110 جنيهات بعد  1103 جنيهات أمس.

سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وعن سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر، فقالت الشعبة العامة للذهب  والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلي 1110 جنيهات ، هو ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم .

الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 1110 جنيهات بعد أن سجل  1115 جنيهًا بختام تعاملات أول أمس الأربعاء 30 أغسطس.

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انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1110 جنيهات اليوم الجمعة 2-9-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس قبل الماضي  : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

الذهب

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1110 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1269 جنيه

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1110 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 : 740 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 8880 جنيها 

الذهب

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1716 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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