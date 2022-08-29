مفاجأة للمصريين خلال ساعات.. أسعار الأرز تهبط إلى 12 جنيهًا بعد 20

يترقب المصريون انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام القليلة القادمة بعد وصول سعر الكيلو إلى 20 جنيها في بعض المناطق.

وفي هذا السياق أكدت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات في بيان لها، أن سعر الأرز سينخفض إلى 12 جنيهًا السائب و15 للمعبئ بالأسواق بداية من شهر سبتمبر، أي خلال ساعات من الآن.

وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، أن سر انخفاض أسعار الأرز بداية من الشهر المقبل نتيجة طرح المحصول الجديد في الأسواق.

الكيلو بـ 12 جنيها

وطمئن شحاتة المصريين قائلا : «بنطمن كل المستهلكين أنه في أول أسبوع في شهر 9 سيكون فيه انخفاض كويس في الأرز» ، مضيفا في تصريحات تليفزيونية ، أن وزير التموين سيقوم بوضع حد لأعلي سعر لكيلو الأرز، وسيصل لـ12 جنيها للشيكارة، والمعبأ سيكون سعره الأعلى 15 جنيه للكيلو جرام.

3.5 مليون طن

واستكمل في تصريحاته التليفزيونية قائلا:" :وزارة التموين مستهدفة هذا العام الحصول على مليون ونص شعير، وده هيكون زيادة بما يقارب 3 أضعاف الكمية التي تستهلكها وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية، والاستهلاك الخاص بالدولة سواء هيئة السلع التموينية أو السوق المحلي المصري في حدود 3.5 مليون طن، وسيكون هناك 750 ألف طن زائد عن حاجة المواطنين" ..

وتابع قائلا:" ووصلنا إنتاج لزراعة الأرز السنة دي لـ7 مليون طن أرز شعير، وده خلي عندنا وفرة كبيرة جدا، وحاليا ننتج 5 طن في الفدان الواحد».

تراجعت اسعار الأرز أمس الأحد في مصر بمقدار 700 جنيه للطن الواحد من الأرز الشعير دفعة واحدة ، إذ فقد الطن 3300 جنيه من أعلى سعر وصل إليه الأيام السابقة وهو 13 ألف جنيه ، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير 9700 جنيه.

9 جنيهات

وقال مصطفي السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت هبوطًا كبيرًا الأحد في نوع الشعير داخل السوق المحلية بواقع 700 جنيه للطن اليوم بعد أن كان سعر الطن 10400 ليسجل 9700 جنيه.

وسجل سعر الأرز الشعير 9700 جنيه للطن عريض الحبة، مقابل 10400 جنيهًا منذ أيام، بنسبة تراجع 7.2 %، فيما سجل سعر الطن رفيع الحبة نحو 8700 جنيه مقابل 9800 جنيه ، أي أن الكيلو من الأرز الشعير يوازي 8 جنيهات و 70 قرشا أي قريبا من 9 جنيهات.

أسباب انخفاض أسعار الأرز

أسباب انخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة نتيجة 3 عوامل أبرزها زيادة المعروض منه بعد بدء الحصاد، بالإضافة إلى الكميات المخزنة من العام الماضى، ووصول شحنة أرز مستوردة من الهند.

وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن الحصاد الجديد سيجبر الجميع على تخفيض الأسعار، موضحا أن المعروض سيفوق الطلب خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتوقع أن ينخفض سعر الأرز للمستهلك إلى 9 جنيهات للكيلو فى النصف الثانى من الشهر المقبل.