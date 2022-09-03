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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إلهام شاهين: المخرج علي عبد الخالق أول من قدمني للفن.. فيديو

إلهام شاهين
إلهام شاهين

علقت الفنانة إلهام شاهين، على رحيل المخرج الكبير على عبد الخالق، قائله: "نعزي أنفسنا ونعزي كل محبي الأستاذ علي عبدالخالق".

وقالت " الفنانة إلهام شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المخرج علي عبدالخالق له شعبيه وحب جوانا كلنا، وكان إنسانيا حالة جميلة جدا من الصفاء النفسي والهدوء وحب الناس والفن وكان شخصية جميلة ولذيذة".

أضافت: "كان يخلق حالة من الحب والتحدي بين الفنانين لذلك كنت أكون سعيدة في الأعمال معه، وهو أول من اكتشفني وقدمني للفن، وكان عمري 17 سنة حينها".

وأشارت إلى أن "المخرج علي عبد الخالق  أول من اكتشفني وقدمنى فى فيلم العار، ثم الفيلم التليفزيوني إنهم يسرقون عمرى، ثم فيلم الجنتل، ثم فيلم عليه العوض، ثم مسلسل نجمة الجماهير، و أيضا فيلم خادمه و لكن فيلم كوميدي رومانسي غنائى، وجعلني ألعب أدوارا مختلفة في الأدوار التي أقدمها".
 

إلهام شاهين المخرج الكبير على عبد الخال الفنانة إلهام شاهين على عبد الخالق التاسعة الأولى

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