في21 محافظة.. أنشطة وفعاليات خدمية لحزب مستقبل وطن لدعم المواطن والأسر الأكثر احتياجاً

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، أمس السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة السويس،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، أولي معارض المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، في شارع أحمد عرابى بحى الأربعين، حيث تم إقامة المعرض السادس للحزب للمستلزمات المدرسية وذلك بشارع أحمد عرابي بحى الأربعين بأسعار مخفضة للغاية وصلت إلى خصومات تصل إلى 30%، وتضم المعارض، الأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة عن بيعها فى الأسواق.

ومن المقرر، إطلاق ثاني معارض الحزب لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، في أرض المعارض بالكورنيش في تمام الساعة الثامنة مساء، وتصل التخفيضات إلي 30 % ولكافة الأنواع المتميزة من المستلزمات.

وفي محافظة الشرقية،نظمت أمانة ذوي الإعاقة بمركز الزقازيق، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين والشخصيات العامة، والمؤثرة في المجتمع من أبناء الوحدة المحلية بقرية أم الزين، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تشجيعًا وتحفيزًا على مواصلة التفوق والتميز، حيث تم تكريم 50 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة والمتميزة في المجتمع من أبناء الوحدة المحلية بقرية أم الزين التابعة، وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور التي ارتسمت على وجوه جموع الحضور.

وفى محافظة قنا، نظمت أمانة مركز دشنا، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "العزب"، التابعة لمركز دشنا، وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية وهي "الأطفال – الباطنة – الرمد – نساء وتوليد – جراحة عامة – تحاليل طبية"، وقعت الكشف الطبي علي 1300 مواطن منهم 150 باطنة و216 رمد و 177 أطفال وأصدرت 16 قرار علاج علي نفقة الدولة وتحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة.

كما نظمت أمانة مركز فرشوط، ندوة موسعة حول "جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية"، بقاعة الإصلاح الزراعى بالمركز، واستعرضت الندوة جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية حيث نفذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، والتى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف.

وفي محافظة الدقهلية، أقامت أمانتي مراكز المنزلة وميت سلسيل، معرضين لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية وكافة إحتياجات الأسر، بأسعار مخفضة، وذلك لمحاربة الغلاء وتحت شعار "أهلاً بالمدراس"، ويوفر المعرضين مستلزمات المدارس والشنط المدرسية، والزي المدرسي، والأدوات، والأحذية، وتم عرضها بأسعار مميزة لأهالى المنزلة وميت سلسيل مع وجود تخفيضات هائلة وأسعار تنافسية تصل إلي 50% لبعض المعروضات.

كما نظمت أمانة مركز السنبلاوين، قافلة بيطرية مجانية، للكشف عن المواشي والأغنام والدواجن، في قرية كفر غنام، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وشارك في القافلة البيطرية، نخبة من الأطباء البيطريين، وقدمت القافلة خدمات بيطرية متكاملة من ترقيم وتشخيص وكشف وإعطاء أدوية ضد أمراض الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، والموت المفاجئ، وشهدت القافلة البيطرية إقبالاً للكشف الطبي علي الحيوانات.

وفي محافظة القليوبية،نظمت أمانة مركز ومدينة شبين الكوم، ندوة توعية بيئية في قرية طحانوب، تحت شعار "وطن أخضر"، وتناولت الندوة التعريف بخطورة ظاهرة التغير المناخى، مع توضيح دور الأفراد والكيانات الاقتصادية والدولة من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع الوزارات المختلفة لاسيما وزارتي الزراعة والموارد البيئة والرى في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر علي كافة دولة العالم، وتطرقت الندوة إلى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكذلك مبادرات الزراعة بدون مبيدات، وزرع خمسة ملايين شجرة مثمرة، والرى المطور في إطار مبادرة حياة كريمة، مع اختيار محافظة القليوبية في الوجه البحرى ومحافظة بنى سويف كنموزجين لهذه التكنولوجيا الحديثة في الرى وذلك لتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الصحة.

كما أقامت أمانة مركز بنها، معرضاً لبيع الأدوات المدرسية والمستلزمات، بأسعار مخفضة، في قرية ميت الحوفيين.

كما نظمت أمانات مراكز كفر شكر وشبين القناطر، احتفاليات لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية والدبلومات الفنية.

كما نظمت أمانة مركز قليوب، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض العيون، وشهدت القافلة، إقبال كبير من المواطنين للاطمئنان والكشف علي امراض العيون بالقافلة.

وفي محافظة البحر الأحمر،نظمت أمانة المهنيين بالمحافظة، ندوة بعنوان "قوتك في فكرتك" والتي تهتم بالمرأة المعيلة وتحديد فكرة مشروع للمساعدة علي الظروف المعيشية، حيث إن المرأة هى الأكثر فاعلية وقدرة على القيادة والتوجيه المالى للأسرة المصرية خصوصًا فى المناطق الأكثر احتياجًا مشيرة إلى أنه نجاح كل امرأة معيلة فى تلك المناطق هو هدف قومى يشارك فيه جهاز تنمية المشروعات مع مؤسسات الدولة المصرية.

كما نظمت أمانة مدينة القصير، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، في مركز التأهيل الاجتماعي بالمدينة، وشهدت القافلة الطبية إقبال كبير من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساعدة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة، وضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة العامة والتجميل والأطفال والباطنة وأمراض النساء والتوليد والأمراض الجلدية والتناسلية والأنف والأذن وأمراض الكلي وتنظيم الأسرة لكبار الأساتذة والاستشاريين بالمحافظة.

وفي محافظة الوادي الجديد،نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "ترشيد استهلاك الكهرباء وآثاره الإيجابية"، وذلك تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وإبراز الجهود المصرية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وتهدف الندوة إلي التوضيح بأهمية ترشيد الكهرباء بالاستخدام الأمثل لها من خلال مجموعة من الإجراءات، وكذا أهمية التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الندوة أشارت إلي ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وهو اتجاه عالمى الآن لحماية البيئة من تغيرات المناخ التي تؤثر على كل نواحي الحياة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية القلمون في تخصص الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 130 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، عيادات طبية مجانية في تخصص الباطنة وأمراض القلب، الرمد، الجراحة، لأبناء المركز بالتعاون مع مستشفيات الخارجة التخصصي، والسلام.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، البرنامج التدريبي عن الإسعافات الأولية لأهالي قرية الجديدة، بمشاركة عدد 80 متدرباً ووسط حضور كبير من رموز المجتمع بالقرية.

وفي محافظة المنوفية،نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية شطانوف، وتضمنت تخصصات "الباطنه- الصدر- الأطفال- حديثي الولادة- التحاليل الطبية- الكشف المبكر عن سرطان الثدي- اعتلال الكلي- لقاح كورونا"، وقدمت الكشف الطبي علي 130 حالة، مع إجراء تحاليل الطبية بالمجان.

كما نظمت أمانة مركز السادات، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، في قرية أبو نشابة بالتعاون مع مركز المدينة للعيون، واستمرت القافلة يوم كامل، وقدمت الكشف الطبي علي 198 حالة، مع توفير نظارات بخصومات كبيرة، بالإضافة إلي إجراء عمليات بنسبة من الحزب 20%.

وفي محافظة المنيا،نظمت أمانتي بندر المنيا، ومركز العدوة، ندوتين تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة"، في إطار الخطة الإستراتيجية لمناخ مصر 2050، والمقامة فى ببندر المنيا، وأقيمت الندوة الثانية بمركز العدوة.

وفي محافظة كفر الشيخ، نظمت أمانة مركز برج البرلس، احتفالية كبري لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، وأوئل الطلبة من الشهادات الثانوية العامة والأزهرية، حيث تم تكريم 91 من حفظة القرآن الكريم، والأوائل، ومنحهم شهادات تقدير، وجوائز لتفوقهم في حفظ كتاب الله والتفوق الدراسي.

وفي محافظة الإسماعيلية، أقامت أمانة مركز فايد، ثاني معارض لبيع المستلزمات المدرسية، والحقائب، بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بقرية أبو سلطان، وشهد المعرض إقبالاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم أول الإسماعيلية، القافلة الطبية الثانية خلال أسبوع، حيث قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية في الكشف المبكر لأورام الثدي والرقبة والجهاز الهضمي، وتوافد أهالي الإسماعيلية لجمعية تنمية المجتمع بميدان عباس بالإسماعيلية، وتم تقديم خدمات الكشف والتشخيص لعدد كبير بالمجان.

وفي محافظة الجيزة،تواصل أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية للكشف علي أمراض العيون، والتي تحمل رقم 322، في قرية القبابات بجوار مسجد القبه، كما تشمل القافلة الطبية تخصص وهو الكشف علي أمراض الباطنه، وإجراء التحاليل الطبية للأسر الأكثر احتياجاً.

كما قامت أمانة قسم الطالبية، بجولات ميدانية في شوارع القسم، كحملة نوعية لتوعية الشباب ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على صحة الشباب البدنية والنفسية، وشكلت الأمانة فريقاً للمرور على الكافيهات والأسواق بتوزيع كتيب يوضح هذه المخاطر بالإضافة إلى التوعية بواسطة متخصصين في هذا المجال.

كما أطلقت أمانة قسم الوراق مبادرة لتجميل وتنظيف عدداً من شوارع القري، وقامت الوحدة الحزبية بقرية طناش، بنظافة بعض شوارع القرية وطلاء بلاط الانترلوك وإضافة لمسة جمالية.

كما تواصل أمانة مركز منشأة القناطر، فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بالتعاون مع حملة وزارة الصحة، لتقديم لقاحات كورونا لأهالي المركز وسط إقبال كبير من المواطنين للتطعيم بجرعات اللقاحات.

كما تواصل أمانة مركز أبو النمرس، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، علي الأسر الأكثر احتياجاً داخل المركز.

كما أقامت أمانة مركز الصف، معرض الأسرة المصرية في نسخته 77 مع تخصيص جانب كبير منه لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة جدًا تحت شعار "أهلًا مدرستي"، وشهد المعرض إقبالًا مكثفًا من الأهالي.

كما نظمت أمانة قسم إمبابة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "كن معي في عالمي"، والتي تناقش مشكلة التوحد عند الأطفال، ورفع درجات الوعي لدي الأهالي.

كما أقامت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، معرضاً لبيع مستلزمات المدراس والأدوات، بأسعار مخفضة، في أكتوبر الجديدة، وسجلت تخفيضات غير مسبوقة علي كافة المستلزمات والسلع.

وفى محافظة بورسعيد،نظمت أمانة قسم المناخ، ندوة في مكتبة مصر العامة بحضور الفنان نضال الشافعي، وذلك للحديث حول دور الفن في نشر الثقافة والتوعية بين المجتمع المصري، وفي بداية الندوة، قدم الفنان نضال الشافعي، بالشكر لحزب مستقبل وطن، لدعوتهم والتي لم يتردد لحظة في الاستجابة خاصة وأن الندوة في المدينة الباسلة التي لها باع طويل في الفداء والتضحية من أجل الدفاع عن أرض الوطن، كما استعرضت الندوة بعض المشاهد التمثيلية للنجم نضال الشافعي، والتي من أشهرها دوره في مسلسل "الإختيار"، حيث إنه كان من أبرز الأدوار التي توضح الدور الوطني لأهالي سيناء في مشاركة القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وفي محافظة بني سويف،نظمت أمانة مركز الواسطي، ندوة تثقيفية موسعة حول تداعيات ظاهرة التغير المناخي وكيفية مواجهتها، وذلك بقاعة مركز شباب الواسطى، جاء ذلك خلال الحلقة الأولى من سسلسلة الندوات التي تعتزم تنفيذها أمانة شئون الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف لمناقشة كيفية مواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، ومن المقرر تعميم الندوات التي تبحث في ظاهرة التغير المناخي لتقام بكافة مراكز وأقسام المحافظة، وذلك مساهمةً من الحزب في دعم جهود الدولة المصرية في زيادة نسب الوعي لدى المواطنين في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، ولا سيما ونحن بصدد استضافة مصر مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ والذي سيشهد مشاركة ما يزيد عن 100 دولة حول العالم..

وفي محافظة شمال سيناء،أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، لأهالي سيناء، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والاستشارين، وتضمنت تخصصات "المخ والأعصاب الباطنة والجهاز الهضمي والمناظير - العظام"، وذلك يومي الخميس والجمعة، الموافق 16،15 سبتمبر الجاري بعيادات الشفاء بشارع اسيوط بجوار ميدان التعلاوي.

وفي محافظة الغربية،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، معسكر شبابي بمدينة رأس البر تحت شعار "إعرف بلدك" لتعزيز التواصل بين أعضاء الحزب و التعرف علي المناطق السياحية بجمهورية مصر العربية، وشارك عدد من شباب طنطا والمحلة وكفر الزيات والسنطة وسمنود وزفتي وبسيون وقطور، والذين قدموا الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة علي دعمهم لهم وترشيحهم للمشاركة فى مشروع إعرف بلدك والذي تقدمه الدوله لنشر الوعى والثقافة بين الشباب.

كما نظمت أمانة مدينة زفتي، حفل تكريم المساهمين في نجاح أول مهرجان كشفي يطلقه الحزب لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتخطي الصعاب، مهرجان "بناء القائد الصغير"، جاء المهرجان بتنظيم من أمانة الثقافة والفنون والرياضة، ودارت فاعليات حفل التكريم، بشكر وعرفان للمساهمين في نجاح المهرجان، وبشرح آليات التنفيذ وكيف دارات فاعليات المهرجان من خلال فيديو توثيقي عرض بطريقة موجزة فاعليات التدريب والدورات التي أعدها القادة للأطفال، وكذلك تم تكريم القادة الذين اشتركوا في تدريب الطلاب، حيث كان من بين القادة الحضور الذين ساهموا في تدريب الأطفال، القائد عزت جويلى، مدير مفوضية الكشافة بزفتى، القائد عبدالحكيم شعلان، القائد الكشفى بالشباب والرياضة.

يذكر أن فاعليات المهرجان دارات على مدار ثلاثة أيام، اليوم الأول والثاني داخل مقر الحزب، واليوم الثالث تطبيق عملي داخل الحديقة على إطلاق النار وإنشاء الخيام، وخلال فاعليات المهرجان اهتم القادة بتنظيم بعض النشاطات والمسابقات التي جعلت الأطفال أكثر حيوية.

وفي محافظة الفيوم،نظمت أمانة التدريب والتثقيف ببندر أول، فعالية عن السلوك الحزبي واللائحة الحزبية، في مقر أمانة بندر أول، وتناولت الفعالية دور الأمناء في نشر الوعي الحزبي وتسليط الضوء على محاور تنمية المجتمع بكافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وعلى هامش الفعالية تم انعقاد الاجتماع الشهري الخاص ببندر أول الفيوم ومناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة.

كما تواصل أمانة مركز الفيوم، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي الأسر الأكثر احتياجاً، في قرية سكران، وذلك من خلال المرور علي المنازل من شباب الحزب، وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجاً.

كما تنظم أمانة السياحة والأثار بالمحافظة، دورة تدريبية مجانية تحت عنوان "مهارات الإتصال في سوق العمل السياحي"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر 2022، بقاعة المؤتمرات في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفي محافظة دمياط،أقامت أمانة مركز كفر البطيخ، معرضاً لبيع الأدوات المدرسية، والملابس الجاهزة، والشنط، وكافة الإحتياجات الأسر، بأسعار مخفضة، بحضور قيادات هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتقدم المعارض الدعم اللازم للأسر من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار بنسبة تخفيضات وصلت إلي 25% و30%.

وفي محافظة أسيوط،افتتحت أمانة مدينة منفلوط، مقراً جديداً للوحدة الحزبية لحي بحري، وعقدت لقاءاً موسعاً خلال التدشين، كما تم توزيع جوائز مسابقة حفظ القران الكريم التي أقامتها الوحدة الحزبية وعلي هامش المؤتمر تم إجراء قرعة دوري مستقبل وطن.

كما أقامت أمانات مراكز البداري وساحل سليم، معارض لبيع الأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة، عن مثيلاتها في الأسواق تيسيرا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر، حيث وصلت التخفيضات إلي نسبة 30% تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري ،بهدف تعميق الصناعات المحلية، وشهدت المعارض في الساعات الأولى من إفتتاحه إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بتوفير كافة إحتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وفي محافظة أسوان،افتتحت أمانة مركز إدفو، مقرا جديدا في الوحدة الحزبية بمدينة الرديسية، للتخفيف على المواطنين فى سرعة التواصل مع الحزب ونوابه فى البرلمان بغرفتيه.

وفي محافظة الإسكندرية،أقامت أمانات أقسام المنشية ومينا البصل، معارض لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر إحتياجاً، وشهدت المعارض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

كما نظمت أمانة قسم سيدي جابر، ندوة تثقيفية تحت عنوان "تاريخ الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب"، وتناولت التعريف بتاريخ الأحزاب السياسية في مصر، ومراحل تطور نشأتها، ومشاركة الشباب في تحقيق أهدافها، كما تناولت الندوة الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن من أجل خدمة المواطن والذي يأتي على رأس أولويات الحزب.

كما نظمت أمانة قسم كرموز، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مفاتيح النجاح وإدارة الذات"، حاضر أمين التعليم والبحث العلمي، وبمشاركة وتنظيم الأمناء النوعيين بالقسم، وبحضور عدد من الشباب بالقسم، وأيضا نظمت ندوة تثقيفية أخري تحت عنوان "التسامح الديني ونبذ العنف".

وأكد محمد الشافعي على تكرار مثل هذه الندوات التثقيفية التوعوية لأهميتها فى نشر الثقافه التوعوية لاهالى الدائرة، مشيرًا إلى تعدد الفاعليات الحزبيه المرحله القادمه داخل المقر وفى الشارع للتواصل والتلاحم مع اهالى الدائره والعمل على محاولة تنفيذ وتحقيق افضل اداء للحزب فى المرحله المقبلة.

كما أطلقت أمانة قسم مينا البصل، فعالية "بيئة نظيفة" وذلك ضمن مبادرة الحزب بالإسكندرية، مبادرة لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغييرات المناخية وآثارها، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 )، ونفذت الفعالية بالتعاون مع شركة نهضة مصر، من أجل رفع القمامة وإعادة المظهر الجمالي لمنطقة مساكن جنوب المتراس.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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