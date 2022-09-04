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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور أشرف صبحي.. الأمم المتحدة في مصر: إطلاق قافلة الشباب للتوعية بالتغيرات المناخية

الينا بانوفا المنسقة
الينا بانوفا المنسقة المقيمة فى مصر للأمم المتحدة

أعلن مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، فعاليات إطلاق "قافلة الشباب للتوعية بالتغيرات المناخية" اليوم بحضور  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ووفق الأمم المتحدة بمصر سيشارك فى إطلاق "قافلة الشباب للتوعية بالتغيرات المناخية"  إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وجيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر، والفنان أحمد حلمي، السفير الإقليمي ليونيسف.

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وكانت قد أكدت الأمم المتحدة في مصر فى وقت سابق أن جائحة فيروس كورونا أثرت على التقدم المحرز نحو أجندة 2030، خاصة حياة الأشخاص الأكثر ضعفًا، لافتة إلى الجهود المبذولة للحد من عواقب الوباء والتعافي بشكل أفضل كان أمرًا محوريًا للشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر.

وأكدت الأمم المتحدة فى مصر فى تقريرها عن النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة لعام 2021. أنه يجسد الجهود المستمرة والتعاونية التي تبذلها ثمانية وعشرون كيانًا من كيانات الأمم المتحدة العاملة في مصر (وكالات وبرامج وصناديق)، لافتة إلى أنه في عام 2021 ، واصلت الأمم المتحدة في مصر العمل في بيئة مليئة بالتحديات جلبت على البلاد والمنطقة والعالم بأسره بسبب جائحة COVID-19.

الأمم المتحدة إلينا بانوفا إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر آثار التغيرات المناخية التغيرات المناخية

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