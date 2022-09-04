تزوج 53 مرة .. فيديو متداول لرجل سعودي يثير الجدل

أثار مقطع فيديو لرجل سعودي يدعى "أبو عبدالله"، متداول الجدل عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير " تويتر"، و ذلك حينما تحدث عن عدد مرات زيجاته وعن أطول مدة قضاها أثناء زواجه وأقصر مدة ، مما دفع الرواد عبر تويتر للتعليق على ما قاله ذلك الرجل .

وانتشر مقطع فيديو عبر تويتر، لرجل سعودي كان يناديه الحضور بـ"أبو عبدالله"، ظهر من خلاله وهو يتحدث عن عدد مرات زيجاته التي بلغت 53 مرة طيلة حياته، مما آثار الجدل بين رواد تويتر، وخاصة أنه كان يتفاخر حينما كان يتحدث عن عدد مرات زيجاته .



مقطع فيديو مثير للجدل

ظهر "أبو عبدالله"، في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، و هو يقول "اللي يخاف ما يسمع الكلام، و الرجل الشجاع اللي الله معطيه يسمع الكلام"، و يبدأ يتحدث عن عدد المرات التي تزوج فيها، و اليت وصلت لـ53 مرة.



أطول مدة و أقصر مدة

تحدث الرجل سعودي الجنسية في مقطع الفيديو المتداول عن الزواج وعدد المرات التي تزوج فيها، و قال إن أطول مدة له في الزواج كانت 25 عاما، وأقصر مدة كانت شهرين فقط .



ردود أفعال الرواد

نال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه "ابو عبدالله"، نسبة مشاهدة كبيرة، و أيضا تسبب في جدل كبير بين رواد تويتر تعليقا على حديثه، فإن عدد كبير من الرواد يرى أن تجاربه المتعددة في الزواج عشرات المرات لا تدعو للفخر، و أن مقطع الفيديو أثار إستياء الكثيرين عبر تويتر .