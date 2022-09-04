عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تزوج 53 مرة .. فيديو متداول لرجل سعودي يثير الجدل

أبو عبد الله
أبو عبد الله

أثار مقطع فيديو  لرجل سعودي يدعى "أبو عبدالله"،  متداول الجدل عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير " تويتر"، و ذلك حينما تحدث عن عدد مرات زيجاته وعن أطول مدة قضاها أثناء زواجه وأقصر مدة ، مما دفع الرواد عبر تويتر للتعليق على ما قاله ذلك الرجل . 

وانتشر مقطع فيديو عبر تويتر، لرجل سعودي كان يناديه الحضور بـ"أبو عبدالله"، ظهر من خلاله وهو يتحدث عن عدد مرات زيجاته التي بلغت 53 مرة طيلة حياته، مما آثار الجدل بين رواد  تويتر، وخاصة أنه كان يتفاخر حينما كان يتحدث عن عدد مرات زيجاته . 

txt

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

txt

تمثيلي ومُفبرك.. الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع لأشخاص بزي رجال شرطة.. فيديو


مقطع فيديو مثير للجدل 

ظهر "أبو عبدالله"، في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، و هو يقول "اللي يخاف ما يسمع الكلام، و الرجل الشجاع اللي الله معطيه يسمع الكلام"، و يبدأ يتحدث عن عدد المرات التي تزوج فيها، و اليت وصلت لـ53 مرة. 


أطول مدة و أقصر مدة

تحدث الرجل سعودي الجنسية في مقطع الفيديو المتداول عن الزواج وعدد المرات التي تزوج فيها، و قال إن أطول مدة له في الزواج كانت 25 عاما، وأقصر مدة كانت شهرين فقط . 


ردود أفعال الرواد 

نال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه "ابو عبدالله"، نسبة مشاهدة كبيرة، و أيضا تسبب في جدل كبير بين رواد تويتر تعليقا على حديثه، فإن عدد كبير من الرواد يرى أن تجاربه المتعددة في الزواج عشرات المرات لا تدعو للفخر، و أن مقطع الفيديو أثار إستياء الكثيرين عبر تويتر .

مقطع فيديو رجل سعودي عدد مرات زيجاته تويتر متداول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

ترشيحاتنا

خوفا من كارثة .. روسيا تجعل أوروبا تتصبب عرقا بسبب أزمة الطاقة

كارثة تهدد اقتصاديات دول العالم الثالث ..تداعيات وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

بعد واقعة مطعم البرنس.. تعرف على حالات غلق المحال العامة طبقا للقانون

السيسي يوجه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين

غداً.. مجلس الحوار الوطني يجتمع لاختيار مقرري اللجان والمحاور

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

بالمايوه والشورت.. منة فضالي بإطلالات جريئة ومثيرة في عيد ميلادها |شاهد

بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة للوزن.. رضوى الشربيني تنشر صورا جديدة| شاهد

ملابس جريئة وأسعار خرافية.. إطلالات أثارت ضجة لـ درة بمهرجان فينيسيا

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ