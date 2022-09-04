باراك أوباما يفوز بجائزة الإيمي عن روايته لفيلم وثائقي على نتفليكس

من البيت الأبيض إلى الشاشة الصغيرة، فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بجائزة الإيمي كأفضل راوٍ عن مسلسله الذي يعرض عبر منصة نتفليكس Our Great National Parks.

بعد تسليمه منصب الرئاسة إلى زميله السابق دونالد ترامب، اتجه باراك أوباما إلى مجال الفن وافتتح شركة إنتاج فنية قدمت سلسلة وثائقية من 5 أجزاء عن المتنزهات الوطنية حول العالم.

تنضم جائزة الإيمي التي حصل عليها أوباما إلى جائزتي جرامي اللتين نالهما أيضا، ليصبح حاصلا على أربعة تكريمات هامة، وهي الأوسكار والجرامي وتوني والإيمي، ويطلق على من يحقق هذا الإنجاز Egot، كما يعد ثاني رئيس أمريكي في التاريخ يفوز بجائزة الإيمي.

تستعرض سلسلة الوثائقي التي نال عنها باراك أوباما تكريماته الفنية؛ جمال الطبيعة عبر القارات الخمس، وتضم مواقع هامة من تشيلي وإندونيسيا وغيرها، التي قدمها بعدما أبرم وزوجته ميشيل أوباما صفقة مع نتفليكس تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

كان الرئيس الأمريكي الآخر الذي فاز بجائزة إيمي هو دوايت آيزنهاور، الذي حصل على جائزة فخرية عام 1956 لكونه أول رئيس يعقد مؤتمرا صحفيا متلفزا.

حصل 17 شخصا فقط في التاريخ على لقب Egot منهم ووبي جولدبيرج، وأودري هيبورن، وجينيفر هدسون وغيرهم.