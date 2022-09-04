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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تشغل رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة

مصر للطيران
مصر للطيران

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت اعتباراً من 3 سبتمبر الحالى فى تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحى شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعياً، وذلك بمعدل رحلة واحدة يومياً إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة .

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر ، فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأهمية التعاون مع القطاع السياحي لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين .


الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلات جوية مباشرة  بين  القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيا.

مصر للطيران شرم الشيخ الغردقة مصر وزير الطيران

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