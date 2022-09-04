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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إرسال أكبر قافلة حبوب منذ فك الحصار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد، مغادرة 13 سفينة على متنها أكثر 282 ألف طن من المنتجات الزراعية موانئها للأسواق الأجنبية، في أكبر قافلة محملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وجرى تحميل الشحنة، التي ستتجه إلى ثماني دول، في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود.

وكانت هذه الموانئ خاضعة للحصار الروسي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو لفك هذا الحصار.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على ”فيسبوك“، إن ”86 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذا الاتفاق وعلى متنها مليونا طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة“.

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وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تعذر استخدام أوكرانيا طريقها الرئيسي للتصدير عبر البحر الأسود عندما غزتها روسيا وأغلقت موانئها مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بأفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر أوليه أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في يوليو إن أوكرانيا تأمل في تصدير 60 مليون طن من الحبوب في غضون ثمانية إلى تسعة أشهر.

لكن أوستنكو حذر من أن تصدير هذه الكمية ربما يستغرق 24 شهرا إذا لم تعمل الموانئ بالشكل الصحيح.

تركيا الأمم المتحدة أوكرانيا المنتجات الزراعية المواد الغذائية الاقتصاد فولوديمير زيلينسكي البحر الأسود وزارة البنية التحتية الأوكرانية الموانئ الأوكرانية

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