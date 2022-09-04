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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع سنغافورة

صدى البلد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم /الأحد/ أهمية تنمية العلاقات الخليجية السنغافورية واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال لقائه بمقر الأمانة العامة بالرياض مع وزير الخارجية في سنغافورة الدكتور فيفان بالاكريشنان، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجوانب السياسية والاقتصادية التي تصب في مصلحة المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون الدائم بين الجانبين في المجالات المشتركة كافة.

وأشارت (واس) إلى أنه تم استعراض مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة في عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين.
 

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