الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يونيو الماضي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 17.4% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يونيو 2022 ، إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال يونيو 2022 بلغت 5.5 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه خلال يونيو 2021 بارتفاع 17.4%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 2 مليار جنيه خلال يونيو 2021، بزيادو قدره 5.6 %.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 3.3مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقارنة 2.6مليار جنيه خلال يونيو 2021، بزيادة 26.5%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 4.5مليار جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 4.2مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 6%.



وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 983مليون جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 494 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 99%.

مصر لتأمينات الحياة



واستحوذتا شركتى مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على النسبة الأكبر من سوق التأمين بنحو 30.8% باجمالى أقساط تأمينية محصلة خلال شهر يونيو 2022 حوالى 1.7 مليار جنيه.

وجاءت شركة مصر لتأمينات الحياة فى المركز الاول بنسبة 17.2% ونحو957.7 مليون جنيه أقساط تأمينية.

وجاءت شركة مصر للتأمين فى المركز الثاني بنسبة 13.54% ونحو749 مليون جنيه أقساط تأمينية.

