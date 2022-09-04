أخبار الأهلي| معلومات مهمة عن المدرب المحتمل.. تفاصيل عزاء شقيقة الخطيب ووفاة والد أمير توفيق

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-

أخبار النادي الأهلي …بات آدي هوتر مدرب كرة القدم النمساوي أحد المُرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

أخبار النادي الأهلي … تترقب جماهير النادي الأهلي، آخر ما وصلت اليه المفاوضات مع المدير الفني الجديد، من أجل تولية القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، وتم تداول العديد من الأسماء المرشحة حول مدرب الأهلي الجديد 2022، آخرها المدرب النمساوي “آدي هوتر” أو ادولف هوتر كما يطلقون عليه في ألمانيا، إلا أن هناك أنباء عن اقتراب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع المدرب الألماني "ماركو روزه" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، إلا أن هناك أنباء أخرى تؤكد رفض 3 مدربين فكرة تدريب الاهلي، منهما هوتر و روزه، إضافة الي كيروش مدرب المنتخب الأسبق.

أخبار النادي الأهلي …حرص لاعبو النادي الأهلي على تقديم العزاء للكابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته، منهم اللاعب قفشة، وعمرو السولية ووليد سليمان، وأيمن أشرف، كما تواجد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، وهشام حنفي، ومصطفى عبده نجم الزمالك السابق، والكابتن عماد النحاس، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك، والكابتن سيد عبد الحفيظ.

أخبار النادي الأهلي …توفي والد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، منذ قليل، وذلك بعد يومين من وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

أخبار النادي الأهلي … كشف عمر نائل الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن معسكر الأهلي المقبل، عن كواليس وتفاصيل معسكر المارد الأحمر المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.