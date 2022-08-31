مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

كشف مصدر مقرب من كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، السبب الحقيقي وراء رفض المدرب البرتغالي قيادة الأهلي في الموسم الجديد، خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش.

وقال المصدر لـ صدى البلد، أن كيروش مصدوم وحزين مما فعله اتحاد الكرة معه بخصم 25 ألف دولار من مستحقاته، لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء رفضه تدريب الأهلي.

وأضاف المصدر، أن كيروش يرغب في استكمال تجربته مع المنتخبات، لذلك استبعد فكرة تدريب الأهلي أو أي نادٍ في الوقت الحالي.

يذكر أن كارلوس كيروش رحل عن تدريب منتخب مصر في شهر أبريل الماضي، بعد ضياع حلم تأهل منتخب مصر إلى مونديال قطر 2022.

كيروش

وأكد كارلوس كيروش “مؤخرا” لـ “صدى البلد”، أنه سيزور مصر قريبا، لحل أزمة خصم جزء مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، أن كارلوس كيروش مرشح لتدريب منتخب إيران.

الأهلي يعلن إقالة ريكاردو سواريش:

أعلن النادي الأهلي، اليوم، الأربعاء، إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق، بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة االكابتن محمود الخطيب، الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش وجهاز المعاون على الفترة التي تولى فيها المسئولية.

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديره للجهد الذي بذله ريكاردو سواريش وجهازه في الفترة الماضية، وبذل أقصى ما لديه من جهد لتحقيق النتائج المرجوة.

وقاد ريكاردو سواريش فريق الأهلي في 17 مباراة منذ توليه المهمة، فاز الفريق في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مناسبات.

أحرز الأهلي 22 هدفا تحت قيادة ريكاردو سواريش، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

ولم يتوج سواريش مع الأهلي بأي لقب، حيث خسر بطولتي الدوري وكأس ومصر، الذي فاز بهما فريق الزمالك.

الأهلي ينهي الدوري في الموسم الثالث:

أنهى الأهلي مسابقة الدوري المصري هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 71 نقطة، والزمالك “بطل المسابقة” بـ 77 نقطة.

وضمن الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، رغم احتلاله المركز الثالث، حيث اعتمد اتحاد الكرة المصري الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بناء على نتائج الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.