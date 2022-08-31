عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

كشف مصدر مقرب من كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، السبب الحقيقي وراء رفض المدرب البرتغالي قيادة الأهلي في الموسم الجديد، خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش.

وقال المصدر لـ صدى البلد، أن كيروش مصدوم وحزين مما فعله اتحاد الكرة معه بخصم 25 ألف دولار من مستحقاته، لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء رفضه تدريب الأهلي.

طرد سواريش من الأهلي.. الصحف البرتغالية تنتفض عقب رحيل مدرب المارد الأحمر

الشروط المالية عائق.. مدرب عالمي يدخل ترشيحات الأهلي لخلافة سواريش.. تفاصيل

وأضاف المصدر، أن كيروش يرغب في استكمال تجربته مع المنتخبات، لذلك استبعد فكرة تدريب الأهلي أو أي نادٍ في الوقت الحالي.

يذكر أن كارلوس كيروش رحل عن تدريب منتخب مصر في شهر أبريل الماضي، بعد ضياع حلم تأهل منتخب مصر إلى مونديال قطر 2022.

كيروش

 

وأكد كارلوس كيروش “مؤخرا” لـ “صدى البلد”، أنه سيزور مصر قريبا، لحل أزمة خصم جزء مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، أن كارلوس كيروش مرشح لتدريب منتخب إيران.

الأهلي يعلن إقالة ريكاردو سواريش:

أعلن النادي الأهلي، اليوم، الأربعاء، إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق، بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

ووجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة االكابتن محمود الخطيب، الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش وجهاز المعاون على الفترة التي تولى فيها المسئولية.

تفاصيل الساعات الأخيرة لـ سواريش في الأهلي قبل فسخ تعاقده

تعرف على منصب وليد سليمان في الأهلي عقب اعتزاله

وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديره للجهد الذي بذله ريكاردو سواريش وجهازه في الفترة الماضية، وبذل أقصى ما لديه من جهد لتحقيق النتائج المرجوة.

وقاد ريكاردو سواريش فريق الأهلي في 17 مباراة منذ توليه المهمة، فاز الفريق في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مناسبات.

أحرز الأهلي 22 هدفا تحت قيادة ريكاردو سواريش، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

ولم يتوج سواريش مع الأهلي بأي لقب، حيث خسر بطولتي الدوري وكأس ومصر، الذي فاز بهما فريق الزمالك.

الأهلي ينهي الدوري في الموسم الثالث:

أنهى الأهلي مسابقة الدوري المصري هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 71 نقطة، والزمالك “بطل المسابقة” بـ 77 نقطة.

وضمن الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، رغم احتلاله المركز الثالث، حيث اعتمد اتحاد الكرة المصري الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بناء على نتائج الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

كيروش الأهلى سواريش إقالة سواريش Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

ولا لاعب من الزمالك واختيار غريب من الأهلي.. 5 مفاجآت في قائمة منتخب مصر

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

ترشيحاتنا

دعم استثنائي .. 4 قرارات تاريخية للرئيس أبرزها زيادة المنح والمعاشات

إنطلاق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو

نتيجة التغيرات المناخية.. الإقليمي لعلوم الفضاء: مدن قد تغرق تحت سطح البحر|فيديو

ماتوا بعدها بـ 5 دقائق| الصورة الأخيرة لـ الأميرة ديانا ودودي الفايد.. شاهد

شوبير: ريكاردو سواريش أكتر مدرب اتظلم في تاريخ الأهلي

وفرت فلوسه فأصر يتزوج عليه..سيدة تثير الجدل بحيلتها لمنع زوجها الزواج الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لـ ماء البامية.. تحمي من أمراض خطيرة

ذلك الذي لا يصل الأرحام.. جمال شعبان: هؤلاء الأشخاص يمرض قلبهم سريعا

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة من أكلتين حلوين

رئيس الأركان يتفقد آخر التطورات لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية والشرقية

فيديو

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ