طرد سواريش من الأهلي.. الصحف البرتغالية تنتفض عقب رحيل مدرب المارد الأحمر

علقت الصحف البرتغالية علي قرار مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، بفسخ التعاقد مع ريكاردو سواريش بالتراضي.

وأعلن النادي الأهلي عن فسخ التعاقد مع سواريش، عقب رحلة استمرت لفترة قصيرة.

وكتبت صحيفة ريكوردز البرتغالية تقريرا بعنوان: “ طرد سواريش من الأهلي”، ويأتي القرار عقب ساعات من فرض فوز كبير للأهلي ٤-٠ ضد سيراميكا كليوباترا .

بينما كتبت صحيفة اوجوجو البرتغالية، انتهت مغامرة ريكاردو سواريش في القيادة الفنية للأهلي”.

بينما كتبت صحيفة أبولا البرتغالية: "أطلق سراح ريكاردو سواريش من الأهلي"، في إشارة لرحيله عن القيادة الفنية للشياطين الحمر".

شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذي أقيم بالتجمع الخامس، جلسة للمدير الفني ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأحمر، مع مسئولي القلعة الحمراء.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون على الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

وأكد المجلس تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف لبذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات، حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

ونظرًا لبعض المعطيات، تم اليوم، الأربعاء، إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي.

وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعاً اليوم مع لجنة التخطيط للكرة بوجود حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، لعرض آخر مستجدات موقف سواريش، وتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي مع منحه الشرط الجزائي.