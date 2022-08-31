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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على منصب وليد سليمان في الأهلي عقب اعتزاله

وليد سليمان
وليد سليمان

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل مؤخرًا، يقترب من الدخول ضمن عمل لجنة التخطيط بالنادي بالفترة المقبلة.

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وتابع امير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "سوف يتم عقد جلسة بين إدارة النادي ووليد سليمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة توليه المنصب".

وأضاف هشام: "الأهلي يُحضر منصب إداري للاعبه المخضرم، منذ إبلاغهم بقرار اعتزاله، بعدما كل ما قدمه للفريق، وسليمان يُرحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، ولكن خارج البساط الأخضر".

زلزال في المدرجات.. جماهير الأهلي تودع وليد سليمان بهتافات ياحاوي

ودعت جماهير النادي الأهلي وليد سليمان "الحاوي" نجم الفريق قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وهتفت جماهير النادي الاهلي “ يا حاوي يا حاوي .. وليد سليمان أهلاوي”.

وأعلن وليد سليمان اعتزاله الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجاري بعد رحلة عظيمة مليئة بالإنجازات مع النادي الأهلي.

وخلال مشواره مع المارد الأحمر حصد وليد سليمان 14 بطولة منها 4 بطولات في دوري أبطال أفريقيا.

وقام عدد كبير من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين بالإشادة خلال الساعات الماضية بالنجم وليد سليمان والثناء على تاريخه ومشواره مع الساحرة المستديرة.

ووليد سليمان النادي الأهلي الأهلى أمير هشام لجنة التخطيط

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