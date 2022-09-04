الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

تترقب جماهير النادي الأهلي، آخر ما وصلت اليه المفاوضات مع المدير الفني الجديد، من أجل تولية القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، وتم تداول العديد من الأسماء المرشحة حول مدرب الأهلي الجديد 2022، آخرها المدرب النمساوي “آدي هوتر” أو ادولف هوتر كما يطلقون عليه في ألمانيا، إلا أن هناك أنباء عن اقتراب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع المدرب الألماني "ماركو روزه" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، إلا أن هناك أنباء أخرى تؤكد رفض 3 مدربين فكرة تدريب الاهلي، منهما هوتر و روزه، إضافة الي كيروش مدرب المنتخب الأسبق.

كيروش يرفص التدريب في مصر

كشف مصدر مقرب من كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن السبب الحقيقي وراء رفض المدرب البرتغالي قيادة الأهلي في الموسم الجديد، خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش.

وقال المصدر لـ صدى البلد، أن كيروش مصدوم وحزين مما فعله اتحاد الكرة معه بخصم 25 ألف دولار من مستحقاته، إلا أن هذا ليس السبب الرئيسي وراء رفضه تدريب الأهلي، حيث يرغب البرتغالي في استكمال تجربته مع المنتخبات، لذلك استبعد فكرة تدريب الأهلي أو أي نادٍ في الوقت الحالي.

ماركو روزه عينه على الدوريات الكبرى

كشفت تقارير صحفية مؤخرا، عن دخول ماركو روزه ضمن أبرز المرشحين، لتولي مهمة تدريب الأهلي في الموسم الجديد، إلا أن مصدر مقرب من ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند، اوضح موقف المدرب الألماني من تدريب فريق الأهلي، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”، إن ماركو روزه لا يفكر نهائيا في التدريب في إفريقيا أو المنطقة العربية في الوقت الحالي، حيث يستبعد المدرب أي عرض خارج الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني، الألماني، الفرنسي).

روزة رفض عرض خيالي من النصر السعودي

وأضاف المصدر، أن ماركو روزه، تلقى عرضا خياليا من نادي النصر السعودي في الفترة الماضية، حيث عُرض عليه راتبا لا يتقاضاه بعض مدربي كبار أندية أوروبا، وصل إلى 3 مليون يورو شهريا، لكنه رفض بسبب رغبته في التدريب في الدوريات الكبرى.

ويحصل روزة على أجازة حاليا، لاعادة ترتيب أوراقه لاختيار محطته اىقادمة، عقب الاقالة المفاجئة من تدريب بوروسيا دورتموند.

ادي هوتر الأقرب لتولي قيادة الأهلي

يمتلك المدرب النمساوي "52 عاما" CV مميز، ويعتبر من كبار المدربين في ألمانيا والنمسا، وسبق له أن تولى مهمة تدريب أندية فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادبخ من ألمانيا، وسالزبورج النمساوي، وأندرلخت البلجيكي.

وحقق هوتر نتائج جيدة مع تلك الأندية، بل وحصد معهم بطولات أيضا، فهو مدرب صاحب شخصية صارمة ويجيد التعامل مع اللاعبين ولديه نظرة ثاقبة على قطاعات الناشئين في الأندية التي تولى تدريبها، وهو ما يحتاجه الأهلى في الفترة الحالية.

ويوجد لاعبين متميزين في هذا القطاع يحتاجون فقط لمدرب قادر على تطوير أدائهم واستغلال إمكانياتهم الفنية لخدمة الفريق، وهو ما شاهده الكثير في الفترة الأخيرة من لاعبون يستحقون التواجد بقائمة الأهلى أمثال زياد طارق ومحمد أشرف ومحمد مغربى وميدو نبيل وأحمد سيد عبد النبي وأحمد سيد غريب وغيرهم من قطاع الناشئين.

أزمة في مفاوضات صاحب شجرة الكريسماس المقلوبة

"الأموال ليست كل شيء".. تصريح سابق للمدير الفني النمساوي، الذي يراهن دائماً على الأندية الكبرى من أجل قيادتها، كما أنه يلعب بطريقة 3/4/2/1 وهي “شجرة كريسماس” مقلوبة، يجيد من خلالها التباديل والتوافيق وفقاً لسير المباراة، وبعد التفاوض معه عن طريق خالد مرتجى وحسام غالى فى فندق روكو فورت ذا شارلز بميونخ، طلب المدرب مبلغ يفوق ما وضعه الأهلي سقفا للتفاوض.

وأوصى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، برفع سقف تعاقد المدير الفني بالنادي الأهلي إلى 250 ألف دولار، كراتب شهري، من أجل محاولة إقناع المدرب النمساوي.