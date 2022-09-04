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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد المصريين في الخارج يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزيرة الهجرة

صدى البلد

قال المستشار علاء سليم أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت أن الاجتماع بوزيرة الهجرة اليوم كان له أكثر من مناسبة الاولى هو اعادة إنتخابات الجمعية العمومية وثاني المناسبات هي الاجتماع الاول مع وزيرة  الهجرة السفيرة سها الجندي.


وأضاف سليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  "ON":لابد من الاهتمام  بتسويق مقومات السوق المصري بداية من الاستثمار العقاري لجذب العملة الاجنبية.


وواصل:لابد أن يكون هناك محفزات كبيرة في هذا المجال فضلاً عن تسويق دور البريد المصري المنتشر في القرى والنجوع المصرية وهو مايمكنه من تسهيل تحويل تحويلات المصريين في القرى والارياف لذويهم.

وزيرة الهجرة


وكانت  السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد عقدت  لقاءً مع عدد من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج. 

وقال المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، إن اللقاء استمر أكثر من ساعتين، وتم تقديم شرح تفصيلي عن تاريخ الاتحاد ومصادر تمويله ودوره والخدمات التي يقدمها لأعضائه. 

الجمعيه العموميه الإعلامية لميس الحديدي الاستثمار العقارى لميس الحديدي السفيرة سها جندي

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