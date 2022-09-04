اتحاد المصريين في الخارج يكشف تفاصيل الاجتماع مع وزيرة الهجرة

قال المستشار علاء سليم أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت أن الاجتماع بوزيرة الهجرة اليوم كان له أكثر من مناسبة الاولى هو اعادة إنتخابات الجمعية العمومية وثاني المناسبات هي الاجتماع الاول مع وزيرة الهجرة السفيرة سها الجندي.
وأضاف سليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON":لابد من الاهتمام بتسويق مقومات السوق المصري بداية من الاستثمار العقاري لجذب العملة الاجنبية.
وواصل:لابد أن يكون هناك محفزات كبيرة في هذا المجال فضلاً عن تسويق دور البريد المصري المنتشر في القرى والنجوع المصرية وهو مايمكنه من تسهيل تحويل تحويلات المصريين في القرى والارياف لذويهم.
وزيرة الهجرة
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد عقدت لقاءً مع عدد من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج.
وقال المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، إن اللقاء استمر أكثر من ساعتين، وتم تقديم شرح تفصيلي عن تاريخ الاتحاد ومصادر تمويله ودوره والخدمات التي يقدمها لأعضائه.