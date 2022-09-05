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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسعار صادمة لإطلالات
أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع

خطفت الأنظار خلال هذا الأسبوع مجموعة من نجمات الفن و المشاهير حول الأزياء والإطلالات المتنوعة و المختلفة اللاتي ظهرن بها  خلال استمتاعهن بالإجازة الصيفية.

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تميزت إطلالات نجمات الفن  والمشاهير خلال هذا الأسبوع بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة بالأضافة إلي ذلك جمعت بين الجرأة و الأناقة، وأثار بعضها الجدل بسبب أسعارها الغير متوقعة.


أسعار إطلالات نجمات الفن  خلال هذا الأسبوع

-رجوة خطيبة ولي العهد في عيد ميلاد الملكة رانيا
وخطفت رجوة خطيبة ولي العهد الأمير الحسين ابن الملكة رانيا، الأنظار في الصورة بإطلالة محتشمة و بسيطة للغاية حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام متوسطة الطول باللون الأوف وايت.
وجاء فستان رجوة خطيبة ولي العهد الأمير الحسين من تصميم دار الأزياء العالمية rosetta getty، وبلغ سعر التصميم١٦٨٥ ريال سعودي أي ما يقرب من ٨٥٠٠ جنيه مصري.

سعر فستان رجوة 


-جورجينا 
خطفت جورجينا رودريجيز الأنظار على السجادة الحمراء  في مهرجان فينيسيا بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول واتسم التصميم بأنه مكشوف الظهر، وباللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
حمل فستان جورجينا على السجادة الحمرائ توقيع دار الأزياءGenny،  ووصل سعر الفستان إلى 1286 أي ما يعادل 25 ألف جنيه.

جوروجينا 


-درة 
حمل فستان درة في  مهرجان فينيسيا السينمائي توقيع دار الأزياء العالمية Alexander McQueen، وبلغ سعر التصميم 1,925 دولار أمريكي أي ما يقرب من 37 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

درة


-نيرمين الفقي 
حمل فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها توقيع ماركة Desigual ، وبلغ وسعره 73.55 دولار  أمريكي أي ما يعادل 1411 جنيه مصري، تميز التصميم بانه كشف عن قوامها المثالي الرشيق.

نيرمين الفقي 


-ديميت أوزديمير
تألقت الممثلة التركية ديميت أوزديمير بفستان زفاف أنيق في حفل زواجها على زميلها المغني والممثل أوزهان كوتش مساء اليوم، بحضور عدد كبير من أصدقائهما وأفراد العائلة والمقربين
كما اختارت ديميت أوزديمير، وضعت عقد حول الرقبة باللون الذهبي من ماركة bvlagari ويبلغ سعره حوالي 50.331 الف دولار أي ما يعادل 980.000 الف جنيه مصري.

ديميت أوزديمير


-ميريهان حسين 
تألقت ميرهان حسين، بإطلالة صيفية مميزة، حيث ظهرت بمايوه بكيني من ماركة bebe، ونسقت معه كاش مايوه مميز وأنيق باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وبلغ سعر المايوه 80 دولار أي ما يعادل حوالي 1500 جنية مصري.
 

ميريهان حسين 
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