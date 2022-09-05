اللى مدلعش جوزها بتفقد أنوثتها.. طليقة الفيشاوى تثير جدلا بتصريحاتها وإطلالاتها |شاهد

تصدرت نادية الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية.





وتتميز طليقة الفنان احمد الفيشاوي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





حيث كتبت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - منشورا مطولا عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام،ردت به على جدل أجر الرضاعة للزوجات، الذي أثير في الفترة الأخيرة.





وكتبت طليقة أحمد الفيشاوي في منشورها: «اه الست ملزمة تخدم جوزها وتراعي بيتها وحياتها وملزمة ترضع عيالهاواللي بيقول غير كده يبقى انسان عوج .. ملزمين لكن الزام بالحب وبالفطرة أمال احنا ستات ليه ؟ .. أنا باخد بالي منولادي وبحبهم واتمنى اني اعيش وهما يرتاحوا .. بيتي وأولويات بيتي أهم من أي حد واللي يقول غير كده يبقى أفاق.. كله بالحب والرضا بيمشي .. أمال انتوا قارفينا ليه بحكاية نص المجتمع فعلا وحياتنا دي».





وتابعت طليقة الفيشاوي: «والست اللي ما تدلعش جوزها وتحببه في حياته وفيها يبقى فقدت عنصر مهم من أنوثتها .. هو في أحلى من انك تكوني متجوزة ومرتبطة بالراجل اللي بتحبيه ويكون داخل بيته وانتي عاملة كل حاجة تريحهعشان تبسطه والحياة تمشي ؟ والست دايما بتدي وتصبر لحد ما بتزهق لكن احنا ما ستات عندنا مخزون لا ينضب منالحب والتضحية ل حبايبنا .. سيبوا الستات في حالها وفي بيوتها الحكاية مش ناقصة تسخين».

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