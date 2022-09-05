الطيخا.. طليقة أحمد الفيشاوي تسخر من حمو بيكا بسبب عمر كمال

أجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

ووجه أحد متابعين طليقة أحمد الفيشاوي، سؤالا لها حول مطربها الشعبي المفضل (عمر كمال أم حمو بيكا) لتجيب بأنه «عمر كمال».

وفي سؤال أخر، كتب متابع سؤال أخر لها «عمر كمال ولا حمو الطيخا؟»لترد طليقة الفيشاوي ساخرة «أنا معرفش مين حمو الطيخا».

طليقة الفيشاوي وعلم المثلية الجنسية

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح (رينبو) وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية (رينبو).

طليقة أحمد الفيشاوي وعمر كمال

وأثار الفنان عمر كمال، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها.

وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.

ولكن تأكدت الشكوك لدى بعض من النشطاء، بسبب بعض المقتنيات التي ظهرت مع حبيبة عمر كمال (صاحبة الوجه الخفي) وطليقة أحمد الفيشاوي، مثل نقشة أظافر أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه، في الوقت التي ترتدي الأخيرة دبلة الخطوبة في إصبعها بالفعل.

وجاءت التعليقات متسائلة حول هوية خطيبته؛ وجاءت بعض التعليقات التي تتكهن بأنها ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

ونشر المطرب الشعبي عمر كمال الصورة الأولي له مع خطيبته في أول ظهور لها بعد عودته لها.

حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته

وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".

وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

من جانبه، حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندى الكامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".

ضرب طليقة أحمد الفيشاوي

كما نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - تعليقًا عبر “إنستجرام” لأحد المحامين المعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب.

واعترضت طليقة أحمد الفيشاوي على رفض المحامي لتغليظ الحكم على الرجل المعتدي على زوجته، ولمحت في تعليقها إلى أنها تعرضت للضرب من «الفيشاوي» قبل الطلاق.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي، في تعليقها عبر “إنستجرام”: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة!!! وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو انت مش عايش معانا ولا إيه؟ مشوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ داحنا بنخاف نمشي في الشارع، مش نتضرب بس، ولو مشوفتش ومسمعتش يبقى انت راجل مش عارف ولا فاهم حاجة”.

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: «إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجرى.. حرفيا فيه ستات كتيييييرررر أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحي الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها واللي أصلا شايله البيت اللي فيه (النطع) اللي بيضربها».

واستطردت طليقة أحمد الفيشاوي: «إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة.. إحنا عاوزين أشباه الرجال.. الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا.. وليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي (النطع) يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول.. ربنا قضى بالحق وهو أحكم الحاكمين!! بتعانده ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغااافل».

وأضافت طليقة أحمد الفيشاوي: «علاقة الرجل بالمرأة علاقة تفاهم وتكامل، ولم يجعلها علاقة تضاد وتصادم.. وإذا حسيت نفسك هتضربها.. اهجرها.. النصح.. التهديد.. الحرمان.. الزجر.. ولكن لا تضربها وكن مؤدبا رحيما مش (نطع)، ولو كل واحدة فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل إنت مش هتعمل حاجة غير إنك تحط وشك في الأرض».

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

علقت ندى الكامل على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وأضافت طليقة الفيشاوي الصغير: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

وأوضحت طليقة أحمد الفيشاوي: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».