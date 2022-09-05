بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية.. أبرز عناوين صباح البلد| فيديو

تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” المُذاعة على فضائية “صدى البلد” تقديم رشا مجدى، اليوم الإثنين، عددًا من الأخبار والمانشيتات الصادرة في صحف اليوم، ومن أبرزها:

مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسته الخامسة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

مجلس النواب يختتم أعمال جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية

التعليم العالي: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

القوى العاملة: بدء تلقي طلبات راغبي العمل في مؤسسات طبية بالإمارات

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ 43 من المعرض العام

انطلاق الجولة الثانية للحوار الوطني العراقي

وفد من البنك الأوروبي يتجه لمالطا لبحث فرص تمويل المشروعات