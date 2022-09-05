المقايضة الحل.. شوبير يحسم موقف صلاح محسن من الانضمام لـ سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أن أن موسم الانتقالات الصيفية بالنسبة للأهلي لن يكون كبيرا خاصة وأن المفاوضات مع الأندية أصبحت صعبة للغاية.

وتابع أن صلاح محسن يرفض الرحيل عن الأهلي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، مشددا أن اللاعب مستمر مع الفريق ولن ينضم لفريق سيراميكا كليوباترا حتي الآن.

وتابع أن الأندية المصرية الآن أصبحت مرهقة ماديا وأصبح البديل الأفضل للفرق هو ضم لاعبين عن طريق المقايضة بين اللاعبين.

وأضاف شوبير أن الأهلي يسعي لضم محمد رضا بوبو نجم فيوتشر ولكن المسؤولين في النادي طلبوا ضم كريم فؤاد وحسام حسن وطاهر محمد من الأهلي والمارد الأحمر رفض تماما.

وأضاف شوبير أن الأهلي يرغب في ضم بوبو وعمر كمال عبدالواحد من فيوتشر ولكن الأخير مرتبط بعقد لمده ٣ سنوات مع فريقه الحالي.

وأضاف أن الثنائي متواجدان في أوغندا مع الفريق حيث فضل علي ماهر المدير الفني للفريق السفر مبكرا حتي يعتاد اللاعبون علي الأجواء.

أما عن الزمالك فأكد أن النادي أعلن عن صفقتين حتي الآن ولكن هناك صفقات أخري مشددا أن حازم إمام سيرحل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده.