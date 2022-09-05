وزير الطيران يناقش مع اللجنة العليا للأمن والتسهيلات استعدادات مطاري القاهرة وشرم الشيخ

قبل قمة المناخ..

عقد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران للوقوف على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة في مطار القاهرة والمطارات المصرية.

حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات وزارة الطيران ورؤساء الشركات التابعة للوزارة ومسئولي قطاعات الأمن بالوزارة وشركاتها وممثلى كافة الأجهزة الأمنية.

في بداية اللقاء أشاد الفريق محمد عباس بأهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات العاملة فى قطاع الطيران المدنى، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية مع تطبيق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة فضلًا عن أهمية التزام جميع الجهات والشركات بتطبيق الخطط الأمنية بكل دقة.

وخلال اللقاء تم استعرض الخطط الأمنية والتدابير التى تنتهجها وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة والتي تهدف إلى الاستعداد الدائم لأية أحداث أو مواقف طارئة قد تؤثر على انتظام الحركة الجوية.

كما وجه وزير الطيران بضرورة الالتزام بالتعاون والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والأجهزة الأمنية المعنية بالمطارات المصرية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة تطبيق خطط التأمين والسلامة بالمطارات المصرية والإجراءات التى تتخذها أجهزة وشركات الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة والتى ترتكز على أهمية تطبيق الإجراءات الأمنية بكل دقة وسلاسة بمنظومة الطيران المدنى، كما تم استعراض خطط التأمين والسلامة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل فى ضوء كثافة الحركة الجوية خلال انعقاد المؤتمر وضرورة تقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات لضيوف مصر.